12 января на стадионе «Кинг Фахд Интернешнл» в Саудовской Аравии пройдет финал Суперкубка Испании, в котором сойдутся два непримиримых соперника – «Реал» и «Барселона».
«Реал»
«Реал» демонстрирует впечатляющую форму: команда выиграла 5 последних матчей, забив 17 голов и пропустив лишь 3. В полуфинале «сливочные» уверенно обыграли «Мальорку» со счетом 3:0. Лучший показатель результативности – 3.40 гола за игру в последних встречах – подчеркивает мощь их атаки. Кроме того, «Реал» стабильно играет в обороне, пропуская в среднем 0.60 гола за игру.
Последние матчи «Реал Мадрид»:
- «Реал Мадрид» 3:0 «Мальорка»
- «Депортива Минера» 0:5 «Реал Мадрид»
- «Валенсия» 1:2 «Реал Мадрид»
- «Реал Мадрид» 4:2 «Севилья»
- «Реал Мадрид» 3:0 «Пачука»
«Барселона»
«Барселона» также в отличной форме, одержав победы в последних двух играх, включая полуфинал против «Атлетика» (2:0). В последних пяти матчах «Барселона» забила 10 голов и пропустила 5. Гостевые результаты «Барселоны» в турнире впечатляют – 3 победы подряд. Средний показатель забитых голов за игру составляет 2.00. Однако оборона «сине-гранатовых» менее стабильна, чем у их соперников, с 1.00 пропущенного гола за матч.
Последние матчи «Барселоны»:
- «Атлетик» 0:2 «Барселона»
- «Барбастро» 0:4 «Барселона»
- «Барселона» 1:2 «Атлетико»
- «Барселона» 0:1 «Леганес»
- «Боруссия Д» 2:3 «Барселона»
Личные встречи
История противостояний между «Реалом» и «Барселоной» всегда напряженная. В последних семи матчах команды одержали по три победы, а одна встреча завершилась вничью. В рамках Суперкубка год назад «Реал» уверенно победил со счетом 4:1.
Личные встречи:
- «Реал» 0:4 «Барселона» (2024)
- «Реал» 1:2 «Барселона» (2024)
- «Реал» 3:2 «Барселона» (2024)
- «Реал» 4:1 «Барселона» (2023)
- «Барселона» 1:2 «Реал Мадрид» (2023)
Статистика
«Реал»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 17
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
«Барселона»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Реал» – «Барселона»
Форма и статистика обеих команд намекают на открытый футбол с большим количеством голов. «Реал Мадрид» выглядит немного предпочтительнее благодаря более надежной обороне и мощной атаке. Однако «Барселона» исторически опасна в подобных матчах. Скорее всего, игра пройдет в напряженной борьбе, но «Реал Мадрид» удержит преимущество.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Реал» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Реал» за коэффициент 12.00.
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