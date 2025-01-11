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    • Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Барселона», Суперкубок Испании, 12 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Барселона», Суперкубок Испании, 12 января 2025 года

    12 января на стадионе «Кинг Фахд Интернешнл» в Саудовской Аравии пройдет финал Суперкубка Испании, в котором сойдутся два непримиримых соперника – «Реал» и «Барселона».

    «Реал»

    «Реал» демонстрирует впечатляющую форму: команда выиграла 5 последних матчей, забив 17 голов и пропустив лишь 3. В полуфинале «сливочные» уверенно обыграли «Мальорку» со счетом 3:0. Лучший показатель результативности – 3.40 гола за игру в последних встречах – подчеркивает мощь их атаки. Кроме того, «Реал» стабильно играет в обороне, пропуская в среднем 0.60 гола за игру.

    Последние матчи «Реал Мадрид»:

    «Барселона»

    «Барселона» также в отличной форме, одержав победы в последних двух играх, включая полуфинал против «Атлетика» (2:0). В последних пяти матчах «Барселона» забила 10 голов и пропустила 5. Гостевые результаты «Барселоны» в турнире впечатляют – 3 победы подряд. Средний показатель забитых голов за игру составляет 2.00. Однако оборона «сине-гранатовых» менее стабильна, чем у их соперников, с 1.00 пропущенного гола за матч.

    Последние матчи «Барселоны»:

    Личные встречи

    История противостояний между «Реалом» и «Барселоной» всегда напряженная. В последних семи матчах команды одержали по три победы, а одна встреча завершилась вничью. В рамках Суперкубка год назад «Реал» уверенно победил со счетом 4:1.

    Личные встречи:

    • «Реал» 0:4 «Барселона» (2024)
    • «Реал» 1:2 «Барселона» (2024)
    • «Реал» 3:2 «Барселона» (2024)
    • «Реал» 4:1 «Барселона» (2023)
    • «Барселона» 1:2 «Реал Мадрид» (2023)

    Статистика

    «Реал»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 17
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Барселона»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Реал» – «Барселона»

    Форма и статистика обеих команд намекают на открытый футбол с большим количеством голов. «Реал Мадрид» выглядит немного предпочтительнее благодаря более надежной обороне и мощной атаке. Однако «Барселона» исторически опасна в подобных матчах. Скорее всего, игра пройдет в напряженной борьбе, но «Реал Мадрид» удержит преимущество.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реал» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Реал» за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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