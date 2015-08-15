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    Адурис: «Четыре мяча преимущества перед игрой на «Камп Ноу» - не так уж много»

    Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис дал интервью после матча с «Барселоной» (4:0).

    «Мы знаем, как тяжело забить 4 мяча «Барселоне». Далеко не каждая команда может сделать это. Четыре мяча преимущества на «Камп Ноу» – это не так уж и много», – сказал баск.

    Напомним, что Адурис оформил хет-трик в сегодняшней игре. Ответный матч на «Камп Ноу» состоится в понедельник, 17 августа.

    Источник: Twitter

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    15.08.2015 01:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      scooter67 15 августа 2015, 22:00

      Если один на Камп Ноу забьют (а это не так сложно будет сделать), то задача для Барсы становится невыполнимой вообще. Но я пока что в Барсу верю.

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      Рейтинг: +7

      co;ld 15 августа 2015, 02:04

      Ну это уже начинается бред какой то, шансов отыграть 4 мяча у барсы нету уже как не крути, атлетик тупо будет играть на убой, так что смысла юлить не вижу

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