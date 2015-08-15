Адурис: «Четыре мяча преимущества перед игрой на «Камп Ноу» - не так уж много»

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис дал интервью после матча с «Барселоной» (4:0).

«Мы знаем, как тяжело забить 4 мяча «Барселоне». Далеко не каждая команда может сделать это. Четыре мяча преимущества на «Камп Ноу» – это не так уж и много», – сказал баск.

Напомним, что Адурис оформил хет-трик в сегодняшней игре. Ответный матч на «Камп Ноу» состоится в понедельник, 17 августа.