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    «Барселона» – «Атлетик» – на «Бомбардире»

    То, что устроил баскский «Атлетик» «Барселоне» в первом матче Суперкубка Испании, случается крайне редко; даже Федор Смолов поражает чужие ворота чаще. 0:4 — такого щелчка по носу каталонцы не ожидали, да и никто не мог ожидать. Почему-то невероятно блеклый матч провел Лионель Месси, что дает повод говорить об определенной зависимости. Но на «Камп Ноу» будет совершенно другой футбол. Барселонское самолюбие обязано взыграть, а забить четыре и того больше для них никогда не было проблемой. Вопрос лишь в том, сможет ли «Атлетик» достойно продержаться в обороне нужное количество времени. Очевидно, им придется несладко. И действительно кажется, что при должном настрое хозяева смогут отыграть необходимый гандикап.

    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию встречи. Начало — в 23:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2015 07:53
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    Комментарии (5)
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    ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆
    1439793370
    Ну ну
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    _____MAKC_____
    1439796038
    Будем верить!!!
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    neomessi
    1439801425
    Интересная игра будет.
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    doctorx
    1439826466
    5-0
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    ologreds
    1694997380
    numo439268
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