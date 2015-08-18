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    Иньеста: «Нам необходим был хотя бы один гол в первом матче»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста считает, что исход противостояния с «Атлетико» из Бильбао за Суперкубок Испании решило крупное поражение каталонцев в первой встрече. Игрок уверен, что его команде для общей победы е хватило забитого на выезде гола.

    «Думаю, забей мы хоть один гол в первом матче, и сомнений в исходе противостояния было бы больше. Однако по итогам второй игры критиковать команду не за что. А вот в первой встрече мы допустили слишком много ошибок, и это сделало итоговую победу очень трудной задачей. Тем не менее мы старались сделать всё, чтобы вернуться в игру», - сказал Иньеста.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2015 06:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      riwz 18 августа 2015, 12:26

      Андрей Иньеста... ребят, исправьте, пожалуйста!

      0
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      Рейтинг: +114

      neomessi 18 августа 2015, 08:58

      Ну ...праздник конечно не каждый день бывает. Так, что надо сейчас уже собраться первому туру ЛЛ.

      0
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      Рейтинг: +13

      scooter67 18 августа 2015, 08:51

      К сожалению, Иньеста был одним из худших в этом матче. Сдает ветеран.

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