Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Суперкубок Испании. «Атлетик» разгромил «Барселону»

    Первый поединок испанского Суперкубка состоялся в Бильбао и принес более чем неожиданный результат.

    Первый гол в этом матче стал результатом ошибки тер Штегена: выйдя далеко из ворот, он головой выбил мяч прямо на Микеля, который из района центрального круга забросил его за шиворот вратарю – 1:0 на 13-ой минуте. Это был, пожалуй, единственный яркий момент первого тайма.

    А вот вторая половина получила повеселее. За полтайма «Атлетик», а точнее, Ариц Адурис умудрился трижды поразить ворота несчастного тер Штегена. В результате 4:0, и не совсем ясно, сможет ли «Барселона» на что-то рассчитывать в ответной встрече.

    Суперкубок Испании. Первый матч.

    «Атлетик» (Бильбао) – Барселона (Баоселона) 4:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    «Атлетик»: Ирайсос, Де Маркос, Ляпорт, Этчейта, Баленсиага, Сан Хосе, Эчебаррия, Эрасо (Гурпеги, 76), Сусаета (Боведа, 84), Сабин Мерино (Леке, 65), Адурис.

    «Барселона»: тер Штеген, Алвес, Педро (Рамирес, 70), Суарес, Месси, Рафинья (Иньеста, 52), Маскерано, Бартра, Серхи Роберто (Ракитич, 59), Адриано, Вермален.

    Голы: 1:0 – Сан Хосе, 13; 2:0 – Адуриц, 53; 3:0 – Адуриц, 62; 4:0 – Адуриц (с пенальти), 67.

    Предупреждения: Педро, 41; Этчейта, 72; Сусаета, 74; Маскерано, 80; Гурпеги, 88.

    Судья: Гонсалес Гонсалес.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2015 00:57
    Рекомендуем
    Комментарии (41)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    lexazenit_89
    1439623917
    Получили барсуки по самые помидоры!!!!!
    Ответить
    mayski
    1439625169
    не удивлюсь, если у арбитра отца звали Гонсалес
    Ответить
    MRHM-1988
    1439625655
    Атлетик деклассировал барселону .
    Ответить
    Grabovsky
    1439627223
    что то Барса по 4 штуки пропускает...
    Ответить
    techno
    1439627499
    Так им и надо) молодцы баски)
    Ответить
    artturchik
    1439630531
    ждем ответку и потом будем судить
    Ответить
    Jack Frost
    1439633186
    бесит читать, как всякие тупые малолетние сосунки гонят на великие клубы и прекрасных игроков.
    Ответить
    NEOn13
    1439637433
    во всем виноват Вермален
    Ответить
    scooter67
    1439665071
    Можно сослаться на жесткий график, но если так задуматься, то Барса второй матч подряд пропускает 4 мяча не от самых топовых клубов. Разница только в том, что в первом матче удалось и забить 5. Но вообще настораживает такая игра в обороне. Обычно Барса за полсезона в Примере столько пропускает, а тут - за 2 матча...
    Ответить
    ologreds
    1694997396
    numo439029
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+