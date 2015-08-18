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    • Алвес: «Барселоне» не удалось показать свой настоящий уровень»

    Алвес: «Барселоне» не удалось показать свой настоящий уровень»

    Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес после ответной игры за Суперкубок Испании с «Атлетико» признал, что баски заслужили общую победу. В то же время игрок отметил, что каталонцам не хватило времени на восстановление после игры за Суперкубок УЕФА.

    «Атлетик» был лучше нас.Они полностью заслужили свою победу, с чем я их и поздравляю. Пожалуй, «Барселоне» не удалось показать свой настоящий уровень. Возможно, где-то мы не выложились на полную. Команда поплатилась за Суперкубок Европы, ведь у нас было недостаточно времени на восстановление. Но все равно, это не оправдание. Пике был в ярости из-за всей этой ситуации с удалением. Решение арбитра повлияло на нашу игру, но мы все равно не можем жаловаться» – сказал Алвес.

    Источник: ФК «Барселона»

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    18.08.2015 07:16
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    Комментарии (6)
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    Protosser
    1439875656
    Рано я обрадовался, что Пике вырос, возмужал (психологически).. Ни хрена. Кретин. Сначала бежит, руками машет судье, вместо того, чтоб ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ВОРОТА. А потом - удаляется об этого же судью. Ну не баран ли молодой?
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    neomessi
    1439877267
    мда.....Алвес ты тоже "молодец".
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    ologreds
    1694997372
    numo439382
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