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    • Маскерано: «Нам по силам совершить камбэк и завоевать Суперкубок Испании»

    Маскерано: «Нам по силам совершить камбэк и завоевать Суперкубок Испании»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после крупного поражения в первом матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком» (0:4) отметил, что для его команды не все потеряно. Ответная встреча пройдет в Барселоне 17 августа.

    «Барселону» рано списывать со счетов, – приводит Marca слова Маскерано. – Нам по силам совершить камбэк и завоевать Суперкубок Испании. Еще ничего не решено, потому что нас ждет еще один матч в Барселоне. Будет нелегко, потому что соперник силен, но шанс у нас есть. Сейчас нужно понять, в чем причина крупного поражения».

    Суперкубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Все голы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 07:05
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    Комментарии (4)
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    Fun_of_Fan
    1439617957
    в чем причина крупного поражения?усталость
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    Morata29
    1439648422
    Наказали Барселону и некоторых Пи(соблюдайте правила)ке за высокомерность. Баски красавцы, уважение и слава вся им в этом матче. Первый гол шикарен. "К чёрту Барселону, пусть они сидят и смотрят как Атлетико выигрывает заслуженно трофей."
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    scooter67
    1439665463
    Виноваты функционеры Барсы. Два важнейшних матча - с перерывом в 2 дня, когда еще даже сезон не начался, то есть физические кондиции - далеко не идеальные. Что, не могли позаботиться о переносе встречи? Ребята, голова у вас где?
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    ologreds
    1694997396
    numo439041
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