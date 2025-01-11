Флик поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем Эль Класико.

Матч с «Реалом» состоится в воскресенье, 12 января, в 22:00 мск.

Команды разыграют Суперкубок Испании.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала.

«Прежде всего, мы должны очень хорошо отыграть все 90 минут. Нам будет противостоять одна из лучших команд мира.

Мы должны сыграть лучше, чем против «Атлетика». Мы допустили много ошибок и должны исправить их.

«Реал» – один из лучших клубов при игре на контратаках, и мы должны быть внимательны с этим.

Конечно, для всех Эль Класико – это что-то очень важное. А учитывая, что это финал, то противостояние вообще будет фантастическим», – заявил Флик.