Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Флик поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

    Флик поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем Эль Класико.

    • Матч с «Реалом» состоится в воскресенье, 12 января, в 22:00 мск.
    • Команды разыграют Суперкубок Испании.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала.

    «Прежде всего, мы должны очень хорошо отыграть все 90 минут. Нам будет противостоять одна из лучших команд мира.

    Мы должны сыграть лучше, чем против «Атлетика». Мы допустили много ошибок и должны исправить их.

    «Реал» – один из лучших клубов при игре на контратаках, и мы должны быть внимательны с этим.

    Конечно, для всех Эль Класико – это что-то очень важное. А учитывая, что это финал, то противостояние вообще будет фантастическим», – заявил Флик.

    Новости по теме
    Флик отреагировал на регистрацию Ольмо и Виктора 1
    Флик наказал вратаря «Барселоны» перед полуфиналом Суперкубка Испании
    Флик прокомментировал проблемы «Барселоны» с регистрацией Ольмо и Виктора 1
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2025 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    bulls27
    1736623675
    Да у Реала всё судейство куплено!!! Барсе не обыграть хитрожопых!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 