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    • Ракитич:«Если слушать, что игроки говорят в гневе, то в каждой игре будет семь или восемь удалений»

    Ракитич:«Если слушать, что игроки говорят в гневе, то в каждой игре будет семь или восемь удалений»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил озабоченность возможной дисквалификацией его партнера по команде Жерара Пике. Хорват отметил, что Пике является важным игроком для каталонской команды.

    «Мы волнуемся, потому что Жерар – важный для нас игрок. Такие удаления... Я не знаю. Пике на самом деле не имел в виду того, что сказал в гневе, мы все были на нервах, и это было сказано в самый жаркий момент.

    Если такое учитывать, то в каждой игре можно удалять по 7-8 человек. Надеюсь, Пике не дисквалифицируют надолго», – сказал Ракитич.

    Напомним, что Пике может пропустить от 4 до 12 матчей из-за удаления в ответной игре Суперкубка Испании против «Атлетика» за оскорбление бокового судьи.

    Источник: AS

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    19.08.2015 07:58
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    Комментарии (3)
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    real betis
    1439966971
    Он и так слишком много говорит последнее время, нужно же было ему закрыть хоть как то рот.
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    Igreks
    1439970139
    Ваня просто нужно всегда быть в адеквате.
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    ologreds
    1694997366
    numo439494
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