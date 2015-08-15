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    Вальверде: «Это был волшебный вечер на «Сан-Мамесе»

    Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде, несмотря на крупную победу над «Барселоной» в первом домашнем матче со счетом 4:0, отметил, что исход противостояния за Суперкубок Испании нельзя считать предрешенным.

    «Это был впечатляющий результат, которого мало кто ожидал. Но в футболе такое случается, – цитирует AS Вальверде. – Счет привлекает особое внимание, поскольку необычно видеть «Барселону», пропустившую четыре мяча. Это был волшебный вечер на «Сан-Мамесе». Постараемся защитить этот результат. Мы не воспринимаем противостояние как выигранное или проигранное. Все знают, что нас ждет в ответном матче».

    Суперкубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Все голы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 10:03
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    Комментарии (3)
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    MRHM-1988
    1439625833
    Это был супер вечер !
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    Morata29
    1439648408
    Наказали Барселону и некоторых Пи(соблюдайте правила)ке за высокомерность. Баски красавцы, уважение и слава вся им в этом матче. Первый гол шикарен. "К чёрту Барселону, пусть они сидят и смотрят как Атлетико выигрывает заслуженно трофей."
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    ologreds
    1694997394
    numo439057
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