Вальверде: «Это был волшебный вечер на «Сан-Мамесе»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде, несмотря на крупную победу над «Барселоной» в первом домашнем матче со счетом 4:0, отметил, что исход противостояния за Суперкубок Испании нельзя считать предрешенным.

«Это был впечатляющий результат, которого мало кто ожидал. Но в футболе такое случается, – цитирует AS Вальверде. – Счет привлекает особое внимание, поскольку необычно видеть «Барселону», пропустившую четыре мяча. Это был волшебный вечер на «Сан-Мамесе». Постараемся защитить этот результат. Мы не воспринимаем противостояние как выигранное или проигранное. Все знают, что нас ждет в ответном матче».

Суперкубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Все голы