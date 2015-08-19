Пике извинился перед помощником арбитра

Защитник «Барселоны» Жерар Пике извинился за оскорбления бокового арбитра в матче за Суперкубок Испании против «Атлетика» (1:1). Напомним, игрок был удален с поля, после чего баскам удалось сравнять счет.

«Хочу извиниться за то, как я разговаривал с помощником судьи. Это было неправильно. Матч был очень высокого напряжения. Однако ни в коем случае нельзя использовать любой тип оскорбления личности», – написал Пике в своем Тwitter.

Отметим, что возможная дисквалификация Пике может составить от 4 до 12 матчей.