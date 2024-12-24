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    • Мостовой рассказал о планах после получения тренерской лицензии

    Мостовой рассказал о планах после получения тренерской лицензии

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что не строит планы на долгое время.

    «Все знают, что чтобы работать тренером или в штабе, нужна лицензия. Всем нужно проходить обучение, и я, как и все остальные, его прошел. Скорее всего, получу лицензию в конце января.

    Пока никаких предложений по стажировке или работе я не получал. Пока планы не строю, и уже давно я не строю планы на долгое время. Как по сегодняшней жизни что-то можно строить? Далеко в будущее вообще не смотрю. Мне уже далеко не 30 лет. Вот так, в такой ситуации мы все живем», – сказал Мостовой.

    • Он успешно прошел аттестацию по итогам обучения в академии РФС.
    • В ноябре 2024 года Мостовой стажировался в тренерском штабе «Динамо».

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    Источник: Odds.ru

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