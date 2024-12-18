19 декабря на стадионе «Бенито Вильямарин» испанский «Бетис» примет финский ХИК в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Хозяева подходят к игре в роли фаворита, продолжая свою успешную серию на домашней арене.
«Бетис»
Испанская команда демонстрирует уверенную игру в атаке и стабильность на домашнем поле, не проигрывая в шести последних играх дома. Джовани Ло Чельсо остается ключевым игроком команды, ведя за собой партнеров и регулярно отличаясь результативностью. Несмотря на успехи, у «Бетиса» есть слабые места в обороне, что подтверждают пропущенные голы в большинстве матчей.
Последние матчи «Бетис»:
- «Вильярреал» 1:2 «Бетис» (Ла Лига)
- «Петрокуб» 0:1 «Бетис» (Лига Конференций)
- «Бетис» 2:2 «Барселона» (Ла Лига)
- «Сант-Андреу» 1:3 «Бетис» (Кубок)
- «Реал Сосьедад» 2:0 «Бетис» (Ла Лига)
ХИК
Финский клуб борется за очки в Лиге Конференций, но их форма оставляет желать лучшего. Команда не может одержать победу в трех последних матчах турнира. В атаке выделяется Люк Плейндж, но общая результативность команды не впечатляет. В защите наблюдаются проблемы, особенно в играх на выезде.
Последние матчи ХИК:
- «ХИК» 2:2 «Мольде» (Лига Конференций)
- «Панатинаикос» 1:0 «ХИК» (Лига Конференций)
- «Шэмрок Роверс» 0:2 «ХИК» (Товарищеский матч)
- «ХИК» 0:2 «Олимпия» (Лига Конференций)
- «ХИК» 1:0 «Динамо Минск» (Лига Конференций)
Личные встречи
Команды встречались дважды в рамках Лиги Европы 2022 года, и оба матча завершились победой «Бетиса»:
- «Бетис» 3:0 «ХИК»
- «ХИК» 0:2 «Бетис»
Эти результаты свидетельствуют о значительном преимуществе испанской команды.
Статистика команд
«Бетис»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
ХИК:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Бетис» – ХИК
«Бетис» имеет явное преимущество благодаря своей мощной атаке и уверенной игре дома. «ХИК» попытается создать опасные моменты, но их оборона, вероятно, не выдержит натиска хозяев.
Рекомендации для ставок
- Победа «Бетис» – коэффициент 1.35
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:0 в пользу «Бетис» за коэффициент 9.00.
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