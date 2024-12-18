19 декабря на стадионе «Бенито Вильямарин» испанский «Бетис» примет финский ХИК в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Хозяева подходят к игре в роли фаворита, продолжая свою успешную серию на домашней арене.

Испанская команда демонстрирует уверенную игру в атаке и стабильность на домашнем поле, не проигрывая в шести последних играх дома. Джовани Ло Чельсо остается ключевым игроком команды, ведя за собой партнеров и регулярно отличаясь результативностью. Несмотря на успехи, у «Бетиса» есть слабые места в обороне, что подтверждают пропущенные голы в большинстве матчей.

Последние матчи «Бетис»:

ХИК

Финский клуб борется за очки в Лиге Конференций, но их форма оставляет желать лучшего. Команда не может одержать победу в трех последних матчах турнира. В атаке выделяется Люк Плейндж, но общая результативность команды не впечатляет. В защите наблюдаются проблемы, особенно в играх на выезде.

Последние матчи ХИК:

Личные встречи

Команды встречались дважды в рамках Лиги Европы 2022 года, и оба матча завершились победой «Бетиса»:

«Бетис» 3:0 «ХИК»

«ХИК» 0:2 «Бетис»

Эти результаты свидетельствуют о значительном преимуществе испанской команды.

Статистика команд

«Бетис»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

ХИК:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Бетис» – ХИК

«Бетис» имеет явное преимущество благодаря своей мощной атаке и уверенной игре дома. «ХИК» попытается создать опасные моменты, но их оборона, вероятно, не выдержит натиска хозяев.

Рекомендации для ставок

Победа «Бетис» – коэффициент 1.35

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:0 в пользу «Бетис» за коэффициент 9.00.

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