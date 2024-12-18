19 декабря на Городском стадионе Бачка-Топола «ТСЦ Бачка Топола» принимает «Ноа» в заключительном матче группового этапа Лиги Конференций. Ожидается яркий и результативный матч, учитывая атакующие возможности обеих команд.

«ТСЦ Бачка Топола»

«ТСЦ Бачка Топола» демонстрирует нестабильные результаты, особенно в обороне, пропуская в 9 из 11 последних матчей. В турнире команда занимает 27-е место с 4 очками. Лучший бомбардир Милош Пантович забил 8 голов в 24 матчах, но этого недостаточно для стабильной игры. Средняя результативность команды составляет 1.20 гола за матч, что делает их атаку не столь грозной.

Последние матчи «ТСЦ Бачка Топола»:

«Ноа»

«Ноа» находится в лучшей форме, чем их соперник. Команда занимает 31-е место с 4 очками, но в последних матчах демонстрирует впечатляющую атакующую мощь. Они забили 17 голов в последних 5 играх, причем их лидер Гонсалу Грегориу оформил 14 мячей в 19 матчах. Оборона «Ноа» выглядит более надежной, чем у соперника, с 1.00 пропущенного гола в среднем за матч.

Последние матчи «Ноа»:

Личные встречи

Команды не встречались ранее, что добавляет интриги к их первой игре.

Статистика команд

«ТСЦ Бачка Топола»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

«Ноа»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 17

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «ТСЦ Бачка Топола» – «Ноа»

«Ноа» выглядит фаворитом в этом матче благодаря своей атакующей мощи. «ТСЦ Бачка Топола» может воспользоваться домашним преимуществом, однако слабая оборона станет решающим фактором. Ожидается результативный матч, в котором обе команды забьют, но гости выглядят более предпочтительными для победы.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Ноа» – коэффициент 2.30

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Ноа» за коэффициент 10.50.

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