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    • Прогноз на точный счет матча «ТСЦ Бачка Топола» – «Ноа», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «ТСЦ Бачка Топола» – «Ноа», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на Городском стадионе Бачка-Топола «ТСЦ Бачка Топола» принимает «Ноа» в заключительном матче группового этапа Лиги Конференций. Ожидается яркий и результативный матч, учитывая атакующие возможности обеих команд.

    «ТСЦ Бачка Топола»

    «ТСЦ Бачка Топола» демонстрирует нестабильные результаты, особенно в обороне, пропуская в 9 из 11 последних матчей. В турнире команда занимает 27-е место с 4 очками. Лучший бомбардир Милош Пантович забил 8 голов в 24 матчах, но этого недостаточно для стабильной игры. Средняя результативность команды составляет 1.20 гола за матч, что делает их атаку не столь грозной.

    Последние матчи «ТСЦ Бачка Топола»:

    • «ТСЦ Бачка Топола» 1:3 «Войводина» (Высшая лига)
    • «Гент» 3:0 «ТСЦ Бачка Топола» (Лига Конференций)
    • «Спартак Суботица» 0:0 «ТСЦ Бачка Топола» (Высшая лига)
    • «Црвена Звезда» 3:1 «ТСЦ Бачка Топола» (Высшая лига)
    • «ТСЦ Бачка Топола» 4:1 «Раднички Ниш» (Высшая лига)

    «Ноа»

    «Ноа» находится в лучшей форме, чем их соперник. Команда занимает 31-е место с 4 очками, но в последних матчах демонстрирует впечатляющую атакующую мощь. Они забили 17 голов в последних 5 играх, причем их лидер Гонсалу Грегориу оформил 14 мячей в 19 матчах. Оборона «Ноа» выглядит более надежной, чем у соперника, с 1.00 пропущенного гола в среднем за матч.

    Последние матчи «Ноа»:

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее, что добавляет интриги к их первой игре.

    Статистика команд

    «ТСЦ Бачка Топола»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Ноа»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 17
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «ТСЦ Бачка Топола» – «Ноа»

    «Ноа» выглядит фаворитом в этом матче благодаря своей атакующей мощи. «ТСЦ Бачка Топола» может воспользоваться домашним преимуществом, однако слабая оборона станет решающим фактором. Ожидается результативный матч, в котором обе команды забьют, но гости выглядят более предпочтительными для победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Ноа» – коэффициент 2.30

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Ноа» за коэффициент 10.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.12.2024 10:31
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