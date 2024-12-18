19 декабря на Городском стадионе Бачка-Топола «ТСЦ Бачка Топола» принимает «Ноа» в заключительном матче группового этапа Лиги Конференций. Ожидается яркий и результативный матч, учитывая атакующие возможности обеих команд.
«ТСЦ Бачка Топола»
«ТСЦ Бачка Топола» демонстрирует нестабильные результаты, особенно в обороне, пропуская в 9 из 11 последних матчей. В турнире команда занимает 27-е место с 4 очками. Лучший бомбардир Милош Пантович забил 8 голов в 24 матчах, но этого недостаточно для стабильной игры. Средняя результативность команды составляет 1.20 гола за матч, что делает их атаку не столь грозной.
Последние матчи «ТСЦ Бачка Топола»:
- «ТСЦ Бачка Топола» 1:3 «Войводина» (Высшая лига)
- «Гент» 3:0 «ТСЦ Бачка Топола» (Лига Конференций)
- «Спартак Суботица» 0:0 «ТСЦ Бачка Топола» (Высшая лига)
- «Црвена Звезда» 3:1 «ТСЦ Бачка Топола» (Высшая лига)
- «ТСЦ Бачка Топола» 4:1 «Раднички Ниш» (Высшая лига)
«Ноа»
«Ноа» находится в лучшей форме, чем их соперник. Команда занимает 31-е место с 4 очками, но в последних матчах демонстрирует впечатляющую атакующую мощь. Они забили 17 голов в последних 5 играх, причем их лидер Гонсалу Грегориу оформил 14 мячей в 19 матчах. Оборона «Ноа» выглядит более надежной, чем у соперника, с 1.00 пропущенного гола в среднем за матч.
Последние матчи «Ноа»:
- «Ноа» 7:1 «Вест Армения» (Высшая лига)
- «Ноа» 1:3 «АПОЭЛ» (Лига Конференций)
- «Ноа» 7:0 «Гандзасар» (Высшая лига)
- «Ноа» 2:1 «Арарат-Армения» (Высшая лига)
- «Ноа» 0:0 «Викингур Рейкьявик» (Лига Конференций)
Личные встречи
Команды не встречались ранее, что добавляет интриги к их первой игре.
Статистика команд
«ТСЦ Бачка Топола»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
«Ноа»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 17
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «ТСЦ Бачка Топола» – «Ноа»
«Ноа» выглядит фаворитом в этом матче благодаря своей атакующей мощи. «ТСЦ Бачка Топола» может воспользоваться домашним преимуществом, однако слабая оборона станет решающим фактором. Ожидается результативный матч, в котором обе команды забьют, но гости выглядят более предпочтительными для победы.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Победа «Ноа» – коэффициент 2.30
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Ноа» за коэффициент 10.50.
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