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    • Прогноз на точный счет матча «Лугано» – «Пафос», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лугано» – «Пафос», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на «Арене Тун» состоится матч 6-го тура Лиги Конференций, в котором «Лугано» примет «Пафос». Оба коллектива демонстрируют достойную игру в турнире, и предстоящая встреча имеет важное значение для обоих участников.

    «Лугано»

    «Лугано» уверенно выступает в группе, занимая 5-е место с 12 очками после пяти туров. Команда стабильно забивает в каждом матче турнира, а их лидер Ренато Штеффен с 10 голами в 23 матчах является ключевым игроком в атаке. Однако защита команды остается их слабым звеном, пропуская в среднем 1.8 гола за матч.

    На своем поле «Лугано» традиционно выступает сильно, что добавляет уверенности в их шансах на победу.

    Последние матчи «Лугано»:

    • «Лугано» 1:4 «Лозанна» (Суперлига)
    • «Легия» 1:2 «Лугано» (Лига Конференций)
    • «Люцерн» 1:4 «Лугано» (Суперлига)
    • «Ивердон Спорт» 0:2 «Лугано» (Кубок)
    • «Серветт» 3:0 «Лугано» (Суперлига)

    «Пафос»

    «Пафос» показывает уверенную игру, особенно в обороне, где они не пропускают в трех последних матчах. Команда занимает 12-е место с 9 очками, и их лидер Жайро Маседа с 10 голами в 22 матчах остается главным источником угрозы.

    На выезде «Пафос» демонстрирует надежную игру в защите, что может создать проблемы для «Лугано».

    Последние матчи «Пафоса»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что добавляет интриги и увеличивает значимость первой игры между ними.

    Статистика команд

    «Лугано»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    «Пафос»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Лугано»«Пафос»

    «Лугано» будет полагаться на преимущество домашнего поля и атакующую мощь. Однако «Пафос» демонстрирует стабильную игру в обороне и может создать серьезные проблемы для хозяев. Матч обещает быть напряженным и результативным.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Победа «Лугано» – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Лугано» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.12.2024 10:24
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