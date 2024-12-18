19 декабря на «Арене Тун» состоится матч 6-го тура Лиги Конференций, в котором «Лугано» примет «Пафос». Оба коллектива демонстрируют достойную игру в турнире, и предстоящая встреча имеет важное значение для обоих участников.
«Лугано»
«Лугано» уверенно выступает в группе, занимая 5-е место с 12 очками после пяти туров. Команда стабильно забивает в каждом матче турнира, а их лидер Ренато Штеффен с 10 голами в 23 матчах является ключевым игроком в атаке. Однако защита команды остается их слабым звеном, пропуская в среднем 1.8 гола за матч.
На своем поле «Лугано» традиционно выступает сильно, что добавляет уверенности в их шансах на победу.
Последние матчи «Лугано»:
- «Лугано» 1:4 «Лозанна» (Суперлига)
- «Легия» 1:2 «Лугано» (Лига Конференций)
- «Люцерн» 1:4 «Лугано» (Суперлига)
- «Ивердон Спорт» 0:2 «Лугано» (Кубок)
- «Серветт» 3:0 «Лугано» (Суперлига)
«Пафос»
«Пафос» показывает уверенную игру, особенно в обороне, где они не пропускают в трех последних матчах. Команда занимает 12-е место с 9 очками, и их лидер Жайро Маседа с 10 голами в 22 матчах остается главным источником угрозы.
На выезде «Пафос» демонстрирует надежную игру в защите, что может создать проблемы для «Лугано».
Последние матчи «Пафоса»:
- «Неа Саламина» 0:2 «Пафос» (Лига 1)
- «Пафос» 2:0 «Целе» (Лига Конференций)
- «Этникос» 0:2 «Пафос» (Лига 1)
- «Пафос» 0:1 «Омония» (Лига 1)
- «Фиорентина» 3:2 «Пафос» (Лига Конференций)
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что добавляет интриги и увеличивает значимость первой игры между ними.
Статистика команд
«Лугано»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
«Пафос»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
Прогноз на матч «Лугано» – «Пафос»
«Лугано» будет полагаться на преимущество домашнего поля и атакующую мощь. Однако «Пафос» демонстрирует стабильную игру в обороне и может создать серьезные проблемы для хозяев. Матч обещает быть напряженным и результативным.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Победа «Лугано» – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Лугано» за коэффициент 8.50.
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