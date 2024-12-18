19 декабря на стадионе «ГСП Стэдиум» АПОЭЛ встретится с «Астаной» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Для хозяев это шанс укрепить свои позиции в турнирной таблице, в то время как гости будут бороться за возможность остаться в турнире.

АПОЭЛ

АПОЭЛ подходит к матчу в хорошей форме, имея серию из трех побед подряд в Лиге Конференций. Команда уверенно играет в атаке, забив 9 голов в последних 5 играх, и демонстрирует относительно стабильную защиту (5 пропущенных голов за тот же период). Лучший бомбардир команды, Юссеф Эль-Араби, забил 6 голов в 16 матчах и является ключевой фигурой в атаке.

В домашних матчах «АПОЭЛ» стабильно набирает очки, что делает их фаворитом предстоящей встречи. Команда способна реализовывать свои моменты, особенно против соперников с уязвимой обороной.

Последние матчи АПОЭЛа:

«Астана» испытывает серьезные трудности в Лиге Конференций, не выигрывая в четырех последних матчах турнира. Команда пропускает в каждом из них, что подчеркивает слабую игру в защите. Тем не менее, атака гостей остается их сильной стороной, особенно благодаря Джеффри Чарльзу, который забил 12 голов в 13 матчах.

Гостевая форма «Астаны» в еврокубках оставляет желать лучшего: команда проиграла три последних выездных матча. Их слабая оборона может стать ключевым фактором в пользу хозяев.

Последние матчи «Астаны»:

Личные встречи

В личных встречах между «АПОЭЛ» и «Астаной» наблюдается относительное равенство. Последние пять игр завершались минимальными победами одной из сторон или ничьими. Однако в предстоящем матче хозяева имеют психологическое преимущество благодаря своей текущей форме.

Последние встречи:

«Астана» 1:0 АПОЭЛ (Лига Европы, 30.08.2018)

АПОЭЛ 1:0 «Астана» (Лига Европы, 23.08.2018)

«Астана» 2:1 «АПОЭЛ» (Лига Европы, 24.11.2016)

АПОЭЛ 2:1 «Астана» (Лига Европы, 15.09.2016)

АПОЭЛ 1:1 «Астана» (Лига чемпионов, 26.08.2015)

Статистика команд

АПОЭЛ:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Астана»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч АПОЭЛ – «Астана»

Учитывая текущую форму и выступления в Лиге Конференций, «АПОЭЛ» выглядит фаворитом матча. Команда играет дома, где демонстрирует уверенные результаты. «Астана» может забить благодаря своим атакующим способностям, но их слабая защита вряд ли сможет сдержать натиск киприотов.

Рекомендации для ставок:

Победа АПОЭЛ – коэффициент 1.65

– коэффициент 1.65 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

– коэффициент 1.90 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу АПОЭЛ – коэффициент 7.50.

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