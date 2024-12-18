19 декабря на «Фойт-Арене» пройдет матч 6-го тура Лиги Конференций между «Хайденхаймом» и «Санкт-Галленом». Оба клуба находятся не в лучшей форме и имеют свои слабости, что делает предстоящую встречу интригующей.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив 16 голов в последних 5 играх. Команда проигрывает в 7 последних матчах во всех турнирах, включая Лигу Конференций, где их шансы на выход из группы минимальны. Несмотря на это, дома команда играет более агрессивно, и наличие Максимиана Бройнига, забившего 5 голов в этом сезоне, может стать ключевым фактором в атаке.

Последние матчи «Хайденхайма»:

«Санкт-Галлен»

«Санкт-Галлен» также испытывает сложности в обороне, пропустив 9 голов за последние 5 матчей. Тем не менее, команда забивала во всех 6 играх Лиги Конференций, что говорит о неплохом атакующем потенциале, особенно благодаря Виллему Жеббелю, лучшему бомбардиру с 8 голами в 15 матчах. В гостях команда играет нестабильно, но их результативность может создать проблемы для слабой обороны «Хайденхайма».

Последние матчи «Санкт-Галлена»:

Личные встречи

Последние личные встречи показывают, что «Хайденхайм» традиционно успешно играет против «Санкт-Галлена». Однако это были товарищеские матчи, и их результаты стоит рассматривать с осторожностью. Тем не менее, у «Хайденхайма» есть психологическое преимущество, так как они дважды побеждали «Санкт-Галлен» с крупным счетом.

Последние встречи:

«Хайденхайм» 6:2 «Санкт-Галлен» (Товарищеский матч, 05.09.2020)

«Хайденхайм» 3:1 «Санкт-Галлен» (Товарищеский матч, 21.03.2019)

Статистика команд

«Хайденхайм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 3.20

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 16

«Санкт-Галлен»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Санкт-Галлен»

Обе команды испытывают трудности в защите, что может привести к результативному матчу с голами с обеих сторон. Учитывая слабую форму «Хайденхайма» и нестабильность «Санкт-Галлена», ожидается, что матч будет равным, но хозяева могут воспользоваться поддержкой своих трибун, чтобы взять минимальную победу.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

– коэффициент 1.90 Победа «Хайденхайма» или ничья – коэффициент 1.60

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Хайденхайма» – коэффициент 9.50.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!