19 декабря на «Фойт-Арене» пройдет матч 6-го тура Лиги Конференций между «Хайденхаймом» и «Санкт-Галленом». Оба клуба находятся не в лучшей форме и имеют свои слабости, что делает предстоящую встречу интригующей.
«Хайденхайм»
«Хайденхайм» испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив 16 голов в последних 5 играх. Команда проигрывает в 7 последних матчах во всех турнирах, включая Лигу Конференций, где их шансы на выход из группы минимальны. Несмотря на это, дома команда играет более агрессивно, и наличие Максимиана Бройнига, забившего 5 голов в этом сезоне, может стать ключевым фактором в атаке.
Последние матчи «Хайденхайма»:
- «Хайденхайм» 1:3 «Штутгарт» (Бундеслига)
- «Истанбул» 3:1 «Хайденхайм» (Лига Конференций)
- «Бавария» 4:2 «Хайденхайм» (Бундеслига)
- «Хайденхайм» 0:4 «Айнтрахт Ф» (Бундеслига)
- «Хайденхайм» 0:2 «Челси» (Лига Конференций)
«Санкт-Галлен»
«Санкт-Галлен» также испытывает сложности в обороне, пропустив 9 голов за последние 5 матчей. Тем не менее, команда забивала во всех 6 играх Лиги Конференций, что говорит о неплохом атакующем потенциале, особенно благодаря Виллему Жеббелю, лучшему бомбардиру с 8 голами в 15 матчах. В гостях команда играет нестабильно, но их результативность может создать проблемы для слабой обороны «Хайденхайма».
Последние матчи «Санкт-Галлена»:
- «Цюрих» 0:2 «Санкт-Галлен» (Суперлига)
- «Санкт-Галлен» 1:4 «Витория Гимараэш» (Лига Конференций)
- «Санкт-Галлен» 1:1 «Базель» (Суперлига)
- «Беллинцона» 1:0 «Санкт-Галлен» (Кубок)
- «Янг Бойз» 3:1 «Санкт-Галлен» (Суперлига)
Личные встречи
Последние личные встречи показывают, что «Хайденхайм» традиционно успешно играет против «Санкт-Галлена». Однако это были товарищеские матчи, и их результаты стоит рассматривать с осторожностью. Тем не менее, у «Хайденхайма» есть психологическое преимущество, так как они дважды побеждали «Санкт-Галлен» с крупным счетом.
Последние встречи:
- «Хайденхайм» 6:2 «Санкт-Галлен» (Товарищеский матч, 05.09.2020)
- «Хайденхайм» 3:1 «Санкт-Галлен» (Товарищеский матч, 21.03.2019)
Статистика команд
«Хайденхайм»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 3.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 16
«Санкт-Галлен»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Санкт-Галлен»
Обе команды испытывают трудности в защите, что может привести к результативному матчу с голами с обеих сторон. Учитывая слабую форму «Хайденхайма» и нестабильность «Санкт-Галлена», ожидается, что матч будет равным, но хозяева могут воспользоваться поддержкой своих трибун, чтобы взять минимальную победу.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Победа «Хайденхайма» или ничья – коэффициент 1.60
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Хайденхайма» – коэффициент 9.50.
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