Хлусевич может сменить «Спартак» на «Зенит», хозяева ЧМ-2030 и ЧМ-2034, Туфан Садыгов в СИЗО и другие новости

Два топ-клуба РПЛ претендуют на Хлусевича.

Мусаев заявил, что в трех матчах «Краснодара» в РПЛ происходили странные вещи.

Захарян не сыграет за «Сосьедад» до конца года.

Определен обладатель премии «Первая пятерка»-2024.

МакГиди рассказал, как в «Спартаке» выдавали премиальные: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку, Комбаровы начали делить».

Сафонов подал пять исков на бывшую жену.

В «Оренбурге» смирились с вылетом из РПЛ, но не планируют увольнять Слишковича.

Сафонов пойдет в Верховный суд, пытаясь уменьшить алименты на дочь.

«Динамо» не планирует продлевать контракт с капитаном.

ФИФА утвердила хозяев ЧМ-2030 и зимнего ЧМ-2034.

Инвестор «Химок» Садыгов помещен в СИЗО (Иван Карпов).

Арест Садыгова может быть связан с подозрительным матчем «Химок» с «Крыльями Советов».