Хлусевич может сменить «Спартак» на «Зенит», хозяева ЧМ-2030 и ЧМ-2034, Туфан Садыгов в СИЗО и другие новости

Два топ-клуба РПЛ претендуют на Хлусевича.
Мусаев заявил, что в трех матчах «Краснодара» в РПЛ происходили странные вещи.
Захарян не сыграет за «Сосьедад» до конца года.
Определен обладатель премии «Первая пятерка»-2024.
МакГиди рассказал, как в «Спартаке» выдавали премиальные: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку, Комбаровы начали делить».
Сафонов подал пять исков на бывшую жену.
В «Оренбурге» смирились с вылетом из РПЛ, но не планируют увольнять Слишковича.
Сафонов пойдет в Верховный суд, пытаясь уменьшить алименты на дочь.
«Динамо» не планирует продлевать контракт с капитаном.
ФИФА утвердила хозяев ЧМ-2030 и зимнего ЧМ-2034.
Инвестор «Химок» Садыгов помещен в СИЗО (Иван Карпов).
Арест Садыгова может быть связан с подозрительным матчем «Химок» с «Крыльями Советов».