Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на матч «Штутгарт» – «Янг Бойз», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    Прогноз на матч «Штутгарт» – «Янг Бойз», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    11 декабря на стадионе МХП-Арена в Штутгарте состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором немецкий «Штутгарт» примет швейцарский «Янг Бойз». Обе команды находятся в сложной ситуации в группе, и для обеих этот матч может стать последней возможностью для достижения хоть каких-то турнирных целей.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» находится в относительно хорошей форме, несмотря на поражение от «Црвены Звезды» (1:5) в предыдущем туре Лиги чемпионов. Команда демонстрирует стабильные результаты в Бундеслиге, а также забивает в последних играх. Штутгарт забивает в среднем 2.2 гола за матч в последних 5 играх, а лучшим бомбардиром команды является Эрмедин Демирович. Однако у команды есть проблемы в обороне, она пропускает довольно много (в среднем 1.80 гола за игру), что делает ее уязвимой на фоне атакующих команд.

    Последние матчи «Штутгарта»:

    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» испытывает огромные трудности в Лиге чемпионов, где команда не набрала ни одного очка после 5 туров и занимает последнюю позицию в группе. Однако в своей национальной лиге команда показывает гораздо более уверенную игру. В последних матчах «Янг Бойз» удалось выиграть у «Сьона» и «Шаффхаузена», но на международной арене они не могут справиться с сильными соперниками, как это было в матче против «Аталанты» (1:6). В атаке «Янг Бойз» неплох, забивая в среднем 1.40 гола за матч в последних 5 играх, но у команды большие проблемы с обороной, что делает ее уязвимой в выездных играх.

    Последние матчи «Янг Бойз»:

    Личные встречи

    Личные встречи между «Штутгартом» и «Янг Бойз» показывают, что швейцарцы традиционно были сильнее в матчах с немцами. Однако все эти игры относятся к товарищеским и матчам Лиги Европы, и важность их для текущей формы команд не так велика. На текущий момент, с учетом общего состояния команд, «Штутгарт» выглядит фаворитом, особенно на домашнем стадионе.

    Последние встречи:

    • 29.06.2019: «Янг Бойз» 3:1 «Штутгарт» (Товарищеский матч)
    • 11.07.2015: «Янг Бойз» 4:1 «Штутгарт» (Товарищеский матч)
    • 01.12.2010: «Янг Бойз» 4:2 «Штутгарт» (Лига Европы)
    • 16.09.2010: «Штутгарт» 3:0 «Янг Бойз» (Лига Европы)

    Статистика команд

    «Штутгарт»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Побеждает в 3 из 5 последних матчей.

    «Янг Бойз»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Проигрывает в 5 последних матчах Лиги чемпионов.

    Прогноз на матч «Штутгарт» – «Янг Бойз»

    «Штутгарт» будет фаворитом в этом матче, особенно учитывая домашнюю игру и более стабильные результаты в последних турнирах. Однако из-за проблем в обороне не стоит ожидать сухой победы. «Янг Бойз», несмотря на сложное положение в группе, способен забить хотя бы один гол, как это было в последних матчах с более сильными соперниками. Поэтому можно ожидать победу «Штутгарта» с неплохим количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.65
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Штутгарта» за коэффициент 9.00

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    «Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2024 10:52
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 