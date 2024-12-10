11 декабря на стадионе МХП-Арена в Штутгарте состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором немецкий «Штутгарт» примет швейцарский «Янг Бойз». Обе команды находятся в сложной ситуации в группе, и для обеих этот матч может стать последней возможностью для достижения хоть каких-то турнирных целей.
«Штутгарт»
«Штутгарт» находится в относительно хорошей форме, несмотря на поражение от «Црвены Звезды» (1:5) в предыдущем туре Лиги чемпионов. Команда демонстрирует стабильные результаты в Бундеслиге, а также забивает в последних играх. Штутгарт забивает в среднем 2.2 гола за матч в последних 5 играх, а лучшим бомбардиром команды является Эрмедин Демирович. Однако у команды есть проблемы в обороне, она пропускает довольно много (в среднем 1.80 гола за игру), что делает ее уязвимой на фоне атакующих команд.
Последние матчи «Штутгарта»:
- 06.12.2024: «Штутгарт» 3:2 «Унион Берлин» (Бундеслига)
- 03.12.2024: «Ян Регенсбург» 0:3 «Штутгарт» (Кубок)
- 30.11.2024: «Вердер» 2:2 «Штутгарт» (Бундеслига)
- 27.11.2024: «Црвена Звезда» 5:1 «Штутгарт» (Лига чемпионов)
- 23.11.2024: «Штутгарт» 2:0 «Бохум» (Бундеслига)
«Янг Бойз»
«Янг Бойз» испытывает огромные трудности в Лиге чемпионов, где команда не набрала ни одного очка после 5 туров и занимает последнюю позицию в группе. Однако в своей национальной лиге команда показывает гораздо более уверенную игру. В последних матчах «Янг Бойз» удалось выиграть у «Сьона» и «Шаффхаузена», но на международной арене они не могут справиться с сильными соперниками, как это было в матче против «Аталанты» (1:6). В атаке «Янг Бойз» неплох, забивая в среднем 1.40 гола за матч в последних 5 играх, но у команды большие проблемы с обороной, что делает ее уязвимой в выездных играх.
Последние матчи «Янг Бойз»:
- 07.12.2024: «Янг Бойз» 3:1 «Сьон» (Суперлига)
- 04.12.2024: «Шаффхаузен» 0:1 «Янг Бойз» (Кубок)
- 01.12.2024: «Янг Бойз» 3:1 «Санкт-Галлен» (Суперлига)
- 26.11.2024: «Янг Бойз» 1:6 «Аталанта» (Лига чемпионов)
- 23.11.2024: «Люцерн» 1:1 «Янг Бойз» (Суперлига)
Личные встречи
Личные встречи между «Штутгартом» и «Янг Бойз» показывают, что швейцарцы традиционно были сильнее в матчах с немцами. Однако все эти игры относятся к товарищеским и матчам Лиги Европы, и важность их для текущей формы команд не так велика. На текущий момент, с учетом общего состояния команд, «Штутгарт» выглядит фаворитом, особенно на домашнем стадионе.
Последние встречи:
- 29.06.2019: «Янг Бойз» 3:1 «Штутгарт» (Товарищеский матч)
- 11.07.2015: «Янг Бойз» 4:1 «Штутгарт» (Товарищеский матч)
- 01.12.2010: «Янг Бойз» 4:2 «Штутгарт» (Лига Европы)
- 16.09.2010: «Штутгарт» 3:0 «Янг Бойз» (Лига Европы)
Статистика команд
«Штутгарт»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Побеждает в 3 из 5 последних матчей.
«Янг Бойз»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
- Проигрывает в 5 последних матчах Лиги чемпионов.
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Янг Бойз»
«Штутгарт» будет фаворитом в этом матче, особенно учитывая домашнюю игру и более стабильные результаты в последних турнирах. Однако из-за проблем в обороне не стоит ожидать сухой победы. «Янг Бойз», несмотря на сложное положение в группе, способен забить хотя бы один гол, как это было в последних матчах с более сильными соперниками. Поэтому можно ожидать победу «Штутгарта» с неплохим количеством голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.65
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.95
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Штутгарта» за коэффициент 9.00
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