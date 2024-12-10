11 декабря на стадионе МХП-Арена в Штутгарте состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором немецкий «Штутгарт» примет швейцарский «Янг Бойз». Обе команды находятся в сложной ситуации в группе, и для обеих этот матч может стать последней возможностью для достижения хоть каких-то турнирных целей.

«Штутгарт» находится в относительно хорошей форме, несмотря на поражение от «Црвены Звезды» (1:5) в предыдущем туре Лиги чемпионов. Команда демонстрирует стабильные результаты в Бундеслиге, а также забивает в последних играх. Штутгарт забивает в среднем 2.2 гола за матч в последних 5 играх, а лучшим бомбардиром команды является Эрмедин Демирович. Однако у команды есть проблемы в обороне, она пропускает довольно много (в среднем 1.80 гола за игру), что делает ее уязвимой на фоне атакующих команд.

Последние матчи «Штутгарта»:

«Янг Бойз» испытывает огромные трудности в Лиге чемпионов, где команда не набрала ни одного очка после 5 туров и занимает последнюю позицию в группе. Однако в своей национальной лиге команда показывает гораздо более уверенную игру. В последних матчах «Янг Бойз» удалось выиграть у «Сьона» и «Шаффхаузена», но на международной арене они не могут справиться с сильными соперниками, как это было в матче против «Аталанты» (1:6). В атаке «Янг Бойз» неплох, забивая в среднем 1.40 гола за матч в последних 5 играх, но у команды большие проблемы с обороной, что делает ее уязвимой в выездных играх.

Последние матчи «Янг Бойз»:

Личные встречи

Личные встречи между «Штутгартом» и «Янг Бойз» показывают, что швейцарцы традиционно были сильнее в матчах с немцами. Однако все эти игры относятся к товарищеским и матчам Лиги Европы, и важность их для текущей формы команд не так велика. На текущий момент, с учетом общего состояния команд, «Штутгарт» выглядит фаворитом, особенно на домашнем стадионе.

Последние встречи:

29.06.2019: «Янг Бойз» 3:1 «Штутгарт» (Товарищеский матч)

11.07.2015: «Янг Бойз» 4:1 «Штутгарт» (Товарищеский матч)

01.12.2010: «Янг Бойз» 4:2 «Штутгарт» (Лига Европы)

16.09.2010: «Штутгарт» 3:0 «Янг Бойз» (Лига Европы)

Статистика команд

«Штутгарт»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Побеждает в 3 из 5 последних матчей.

«Янг Бойз»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Проигрывает в 5 последних матчах Лиги чемпионов.

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Янг Бойз»

«Штутгарт» будет фаворитом в этом матче, особенно учитывая домашнюю игру и более стабильные результаты в последних турнирах. Однако из-за проблем в обороне не стоит ожидать сухой победы. «Янг Бойз», несмотря на сложное положение в группе, способен забить хотя бы один гол, как это было в последних матчах с более сильными соперниками. Поэтому можно ожидать победу «Штутгарта» с неплохим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.65

Оба забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Штутгарта» за коэффициент 9.00

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