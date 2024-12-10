11 декабря на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» примет итальянскую «Болонью». Для обеих команд это будет решающий матч, поскольку «Бенфика» стремится укрепить свою позицию в группе, а «Болонья» вряд ли сможет выйти в плей-офф, однако постарается хотя бы набрать очки.
«Бенфика»
«Бенфика» в последнее время демонстрирует уверенные результаты. На данный момент команда занимает 14-е место в своей группе с 9 очками и имеет все шансы продолжить борьбу в Лиге чемпионов. В последних 5 играх «Бенфика» забил 17 голов, что подтверждает отличную форму атаки. При этом защита команды также выглядит достаточно надежной, пропустив всего 3 гола за тот же период. В последних матчах «Бенфика» была сильна, обыграв «Монако» в гостях (3:2) и победив «Виторию Гимараэш» (1:0) в последнем туре Примейры.
Последние матчи «Бенфика»:
- 07.12.2024: «Бенфика» 1:0 «Витория Гимараэш» (Примейра)
- 01.12.2024: «Арука» 0:2 «Бенфика» (Примейра)
- 27.11.2024: «Монако» 2:3 «Бенфика» (Лига чемпионов)
- 23.11.2024: «Бенфика» 7:0 «Эштрела» (Кубок)
- 10.11.2024: «Бенфика» 4:1 «Порту» (Примейра)
«Болонья»
«Болонья» оказалась в сложной ситуации в Лиге чемпионов, набрав всего 1 очко после 5 туров и уже не имея шансов на выход в плей-офф. Однако команда сохраняет хорошую форму в атаке, забив 10 голов в последних 5 играх. В матчах с сильными соперниками, такими как «Лилль», «Болонья» продемонстрировала слабость в обороне, пропустив 7 голов за последние 5 встреч. В последних матчах итальянцы сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2) и выиграли у «Монцы» (4:0).
Последние матчи «Болонья»:
- 07.12.2024: «Ювентус» 2:2 «Болонья» (Серия А)
- 03.12.2024: «Болонья» 4:0 «Монца» (Кубок)
- 30.11.2024: «Болонья» 3:0 «Венеция» (Серия А)
- 27.11.2024: «Болонья» 1:2 «Лилль» (Лига чемпионов)
- 24.11.2024: «Лацио» 3:0 «Болонья» (Серия А)
Личные встречи
На данный момент у команд не было очных встреч в международных турнирах. Это добавляет интригу в предстоящую встречу, поскольку команды не имеют друг о друге четкого представления на уровне Лиги чемпионов.
Статистика команд
«Бенфика»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 17
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
«Болонья»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
Прогноз на матч «Бенфика» – «Болонья»
«Бенфика» находится в отличной форме и играет на домашнем стадионе, что делает их явными фаворитами в этой встрече. Итальянская «Болонья», несмотря на некоторые успехи в атаке, имеет проблемы в защите, что, скорее всего, будет использовано «Бенфикой». Команда из Лиссабона вряд ли упустит возможность победить, особенно учитывая текущую форму и мотивацию для выхода в следующий раунд турнира. Ожидается, что «Бенфика» победит с уверенным счeтом, забив несколько голов, но «Болонья» вполне может ответить одним.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Бенфика» – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Бенфика» за коэффициент 8.00.
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