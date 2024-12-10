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    • Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Болонья», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Болонья», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    11 декабря на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» примет итальянскую «Болонью». Для обеих команд это будет решающий матч, поскольку «Бенфика» стремится укрепить свою позицию в группе, а «Болонья» вряд ли сможет выйти в плей-офф, однако постарается хотя бы набрать очки.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в последнее время демонстрирует уверенные результаты. На данный момент команда занимает 14-е место в своей группе с 9 очками и имеет все шансы продолжить борьбу в Лиге чемпионов. В последних 5 играх «Бенфика» забил 17 голов, что подтверждает отличную форму атаки. При этом защита команды также выглядит достаточно надежной, пропустив всего 3 гола за тот же период. В последних матчах «Бенфика» была сильна, обыграв «Монако» в гостях (3:2) и победив «Виторию Гимараэш» (1:0) в последнем туре Примейры.

    Последние матчи «Бенфика»:

    • 07.12.2024: «Бенфика» 1:0 «Витория Гимараэш» (Примейра)
    • 01.12.2024: «Арука» 0:2 «Бенфика» (Примейра)
    • 27.11.2024: «Монако» 2:3 «Бенфика» (Лига чемпионов)
    • 23.11.2024: «Бенфика» 7:0 «Эштрела» (Кубок)
    • 10.11.2024: «Бенфика» 4:1 «Порту» (Примейра)

    «Болонья»

    «Болонья» оказалась в сложной ситуации в Лиге чемпионов, набрав всего 1 очко после 5 туров и уже не имея шансов на выход в плей-офф. Однако команда сохраняет хорошую форму в атаке, забив 10 голов в последних 5 играх. В матчах с сильными соперниками, такими как «Лилль», «Болонья» продемонстрировала слабость в обороне, пропустив 7 голов за последние 5 встреч. В последних матчах итальянцы сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2) и выиграли у «Монцы» (4:0).

    Последние матчи «Болонья»:

    Личные встречи

    На данный момент у команд не было очных встреч в международных турнирах. Это добавляет интригу в предстоящую встречу, поскольку команды не имеют друг о друге четкого представления на уровне Лиги чемпионов.

    Статистика команд

    «Бенфика»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 17
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Болонья»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Бенфика» – «Болонья»

    «Бенфика» находится в отличной форме и играет на домашнем стадионе, что делает их явными фаворитами в этой встрече. Итальянская «Болонья», несмотря на некоторые успехи в атаке, имеет проблемы в защите, что, скорее всего, будет использовано «Бенфикой». Команда из Лиссабона вряд ли упустит возможность победить, особенно учитывая текущую форму и мотивацию для выхода в следующий раунд турнира. Ожидается, что «Бенфика» победит с уверенным счeтом, забив несколько голов, но «Болонья» вполне может ответить одним.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бенфика» – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Бенфика» за коэффициент 8.00.

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    «Бенфика» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    10.12.2024 10:35
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