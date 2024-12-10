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    • Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Штурм», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Штурм», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    11 декабря на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Лилль» примет «Штурм». Этот матч может решить судьбу команды в борьбе за плей-офф, в то время как «Штурм» уже не имеет шансов на продолжение пути в турнире.

    «Лилль»

    «Лилль» в последние недели находится в хорошей форме. Команда занимает 12-е место в группе с 10 очками и имеет хорошие шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, если одержит победу в этой встрече. В последних 4 матчах турнира «Лилль» не проигрывал, забив в каждом из них. Однако защита команды оставляет желать лучшего, так как в последних 5 играх «Лилль» пропустил 6 голов, что свидетельствует о некоторых проблемах в обороне.

    Последние матчи «Лилль»:

    «Штурм»

    «Штурм» занимает 29-е место в группе с 3 очками, что уже не дает им шансов на выход в плей-офф. Тем не менее, команда идет в Лиге чемпионов без поражений в последних 5 матчах, и это может стать фактором мотивации для гостей, которые постараются оставить хорошее впечатление в последней игре турнира. «Штурм» демонстрирует отличные атакующие данные, забив в последних 5 играх 14 голов. Однако, их защита тоже нестабильна, что делает их уязвимыми против сильных команд, таких как «Лилль».

    Последние матчи «Штурм»:

    • 07.12.2024: «Тироль» 0:3 «Штурм» (Бундеслига)
    • 30.11.2024: «Альтах» 1:1 «Штурм» (Бундеслига)
    • 27.11.2024: «Штурм» 1:0 «Жирона» (Лига чемпионов)
    • 23.11.2024: «Штурм» 7:0 «Аустрия Клагенфурт» (Бундеслига)
    • 09.11.2024: «Хартберг» 1:2 «Штурм» (Бундеслига)

    Личные встречи

    У команд было несколько встреч в Лиге Конференций. В прошлом сезоне «Штурм» проиграл на своем поле, но на выезде в Лилле сыграл в ничью. Это может быть сигналом того, что «Штурм» способен создавать проблемы для «Лилля» на выезде, но не в силах одержать победу в таких играх.

    Последние личные встречи:

    • 14.03.2024: «Лилль» 1:1 «Штурм» (Лига Конференций)
    • 07.03.2024: «Штурм» 0:3 «Лилль» (Лига Конференций)

    Статистика команд

    «Лилль»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Штурм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    Прогноз на матч «Лилль» – «Штурм»

    «Лилль» выглядит фаворитом этой встречи, особенно учитывая свою форму в последних играх и домашний фактор. В то же время «Штурм» может оказать сопротивление, особенно в атаке, но проблемы с обороной вряд ли позволят им рассчитывать на хороший результат в Мадриде. Ожидается, что хозяева продемонстрируют сильную игру и добьются важной победы, хотя «Штурм» может забить один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лилль» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Лилль» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.12.2024 10:30
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