11 декабря на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Лилль» примет «Штурм». Этот матч может решить судьбу команды в борьбе за плей-офф, в то время как «Штурм» уже не имеет шансов на продолжение пути в турнире.

«Лилль»

«Лилль» в последние недели находится в хорошей форме. Команда занимает 12-е место в группе с 10 очками и имеет хорошие шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, если одержит победу в этой встрече. В последних 4 матчах турнира «Лилль» не проигрывал, забив в каждом из них. Однако защита команды оставляет желать лучшего, так как в последних 5 играх «Лилль» пропустил 6 голов, что свидетельствует о некоторых проблемах в обороне.

Последние матчи «Лилль»:

«Штурм»

«Штурм» занимает 29-е место в группе с 3 очками, что уже не дает им шансов на выход в плей-офф. Тем не менее, команда идет в Лиге чемпионов без поражений в последних 5 матчах, и это может стать фактором мотивации для гостей, которые постараются оставить хорошее впечатление в последней игре турнира. «Штурм» демонстрирует отличные атакующие данные, забив в последних 5 играх 14 голов. Однако, их защита тоже нестабильна, что делает их уязвимыми против сильных команд, таких как «Лилль».

Последние матчи «Штурм»:

Личные встречи

У команд было несколько встреч в Лиге Конференций. В прошлом сезоне «Штурм» проиграл на своем поле, но на выезде в Лилле сыграл в ничью. Это может быть сигналом того, что «Штурм» способен создавать проблемы для «Лилля» на выезде, но не в силах одержать победу в таких играх.

Последние личные встречи:

Статистика команд

«Лилль»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Штурм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 14

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Прогноз на матч «Лилль» – «Штурм»

«Лилль» выглядит фаворитом этой встречи, особенно учитывая свою форму в последних играх и домашний фактор. В то же время «Штурм» может оказать сопротивление, особенно в атаке, но проблемы с обороной вряд ли позволят им рассчитывать на хороший результат в Мадриде. Ожидается, что хозяева продемонстрируют сильную игру и добьются важной победы, хотя «Штурм» может забить один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лилль» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Лилль» за коэффициент 8.50.

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