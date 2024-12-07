В субботу, 7 декабря 2024 года, в 19:00 по московскому времени состоится матч 18-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо» Мх и «Рубином».

«Динамо» Мх

Махачкалинская команда занимает 11-е место в турнирной таблице с 17 очками после 17 матчей. У команды 3 победы, 8 ничьих и 6 поражений. Разница мячей составляет -5 (9 забито, 14 пропущено).

Последние три игры:

Казанский клуб располагается на 8-й строчке таблицы с 23 очками после 17 матчей. У команды 6 побед, 5 ничьих и 6 поражений. Разница мячей составляет -2 (22 забито, 24 пропущено).

Последние три игры:

01.12.24: ЦСКА – «Рубин» 2:2;

26.11.24: ЦСКА – «Рубин» 3:0;

22.11.24: «Рубин» – «Акрон» 3:0.

Очные встречи

23.08.24: «Рубин» – «Динамо» Мх 2:0;

27.05.23: «Рубин» – «Динамо» Мх 2:0;

06.11.22: «Динамо» Мх – «Рубин» 0:1.

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Рубин»

Махачкалинцы демонстрируют прагматичную игру и делают упор на оборону. Казанцы также не входят в число самых результативных команд турнира. Предположим, что в предстоящем встрече будет забито меньше трех мячей. Наш прогноз – ТМ 2.5 (1.40).

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