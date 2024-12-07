Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Динамо» Мх – «Рубин»: прогноз на матч 18-го тура российской Премьер-лиги, 7 декабря 2024 года

    «Динамо» Мх – «Рубин»: прогноз на матч 18-го тура российской Премьер-лиги, 7 декабря 2024 года

    В субботу, 7 декабря 2024 года, в 19:00 по московскому времени состоится матч 18-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо» Мх и «Рубином».

    «Динамо» Мх

    Махачкалинская команда занимает 11-е место в турнирной таблице с 17 очками после 17 матчей. У команды 3 победы, 8 ничьих и 6 поражений. Разница мячей составляет -5 (9 забито, 14 пропущено).

    Последние три игры:

    «Рубин»

    Казанский клуб располагается на 8-й строчке таблицы с 23 очками после 17 матчей. У команды 6 побед, 5 ничьих и 6 поражений. Разница мячей составляет -2 (22 забито, 24 пропущено).

    Последние три игры:

    • 01.12.24: ЦСКА – «Рубин» 2:2;
    • 26.11.24: ЦСКА – «Рубин» 3:0;
    • 22.11.24: «Рубин» – «Акрон» 3:0.

    Очные встречи

    • 23.08.24: «Рубин» – «Динамо» Мх 2:0;
    • 27.05.23: «Рубин» – «Динамо» Мх 2:0;
    • 06.11.22: «Динамо» Мх – «Рубин» 0:1.

    Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Рубин»

    Махачкалинцы демонстрируют прагматичную игру и делают упор на оборону. Казанцы также не входят в число самых результативных команд турнира. Предположим, что в предстоящем встрече будет забито меньше трех мячей. Наш прогноз – ТМ 2.5 (1.40).

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    Речь Рахимова в раздевалке «Рубина» после камбэка в матче с «Динамо Мх»
    РПЛ. «Рубин» ушел с 0:2 в матче с «Динамо Мх» (3:2) 5
    «Динамо Мх» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2024 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 