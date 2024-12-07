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  • «Динамо Мх» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

«Динамо Мх» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

7 декабря 2024, 17:50
Динамо Мх
07.12.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Рубин
17' Я. Джапо 39' У. Мрезиг
43' Б. Йочич 56' Е. Тесленко 69' Д. Шабанхаджай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
47
Никита Глушков
ЛВ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
25
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
10
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
7
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
3-3-2-2
27
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
17
Джапо
16
Мрезиг
17
Пальцев
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
28
Сердеров
4-1-1-2-2
38
Ставер
51
Рожков
5
Вуячич
27
Грицаенко
2
Тесленко
6
Иву
23
Безруков
25
Чумич
8
Йочич
10
Даку
99
Шабанхаджай
17
Джапо
77
Сундуков
77
Сундуков
17
Джапо
47
Глушков
22
Юсупов
22
Юсупов
47
Глушков
13
Кагермазов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
13
Кагермазов
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
28
Сердеров
70
Гаджиев
70
Гаджиев
28
Сердеров
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
8
Йочич
22
Ходжа
22
Ходжа
8
Йочич
99
Шабанхаджай
19
Иванов
19
Иванов
99
Шабанхаджай
25
Чумич
90
Чуни
90
Чуни
25
Чумич
Остались в запасе
Динамо Мх
Рубин
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Динамо Мх - Рубин
2
4
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
7
Нарушения
10
17
Офсайды
3
1
Количество передач
371
303
Сейвы
0
3
Точность передач %
66
57
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мх» против «Рубина», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мх» – «Рубин»

Динамо Мх – Рубин матч 7 декабря

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Мх
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