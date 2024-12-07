07.12.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-2-2
27
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
17
Джапо
16
Мрезиг
17
Пальцев
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
28
Сердеров
4-1-1-2-2
38
Ставер
51
Рожков
5
Вуячич
27
Грицаенко
2
Тесленко
6
Иву
23
Безруков
25
Чумич
8
Йочич
10
Даку
99
Шабанхаджай
17
Джапо
77
Сундуков
77
Сундуков
17
Джапо
47
Глушков
22
Юсупов
22
Юсупов
47
Глушков
13
Кагермазов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
13
Кагермазов
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
28
Сердеров
70
Гаджиев
70
Гаджиев
28
Сердеров
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
8
Йочич
22
Ходжа
22
Ходжа
8
Йочич
99
Шабанхаджай
19
Иванов
19
Иванов
99
Шабанхаджай
25
Чумич
90
Чуни
90
Чуни
25
Чумич
Остались в запасе
Динамо Мх
Рубин
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Динамо Мх - Рубин
2
4
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
7
Нарушения
10
17
Офсайды
3
1
Количество передач
371
303
Сейвы
0
3
Точность передач %
66
57
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мх» против «Рубина», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мх» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»