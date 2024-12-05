6 декабря на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле состоится встреча 14-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Брестом». «Лилль» продолжает показывать стабильную игру, в то время как «Брест» с трудом выходит из кризиса, находясь в нижней части таблицы.

«Лилль»

«Лилль» набрал 23 очка после 13 туров и занимает 4-е место в Лиге 1. Команда не проигрывает в последних 9 матчах, что свидетельствует о стабильной игре как в атаке, так и в обороне. Джонатан Дэвид – лучший бомбардир команды, забивший 13 голов в 18 матчах. В последних 5 играх «Лилль» набрал 11 очков, забив 9 голов и пропустив 4. При этом атакующая линия продолжает быть одной из сильнейших в Лиге 1. Команда выглядит фаворитом в этом поединке, особенно с учетом их хорошей домашней формы.

Последние матчи «Лилля»:

Монпелье – «Лилль» 2:2

«Лилль» – Ницца 1:0

«Лилль» – Лион 3:1

Ренн – «Лилль» 1:2

«Лилль» – Марсель 0:0

«Брест»

«Брест» набрал 15 очков после 13 туров и занимает 15-е место в Лиге 1. Команда не выигрывает в последних 4 играх, а атакующие действия остаются неубедительными. В последних 5 играх «Брест» забил только 4 гола, при этом пропустил 9. Команда все еще не может наладить игру в атаке, что делает их уязвимыми в предстоящем матче с сильным «Лиллем».

Последние матчи «Бреста»:

Брест – Страсбург 0:1

Брест – Тулуза 1:2

Брест – Лион 0:3

Брест – Лилль 1:2

Брест – Монпелье 1:1

Личные встречи

История очных матчей показывает значительное преимущество «Лилля». В последних трех встречах «Лилль» одержал победу. «Брест» не может похвастаться хорошими результатами в играх против «Лилля», что подтверждает их слабость на фоне соперника.

Последние встречи:

«Лилль» 2:1 «Брест» (2024)

«Лилль» 2:0 «Брест» (2023)

«Лилль» 1:1 «Брест» (2022)

Статистика

«Лилль»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия побед: 2 матча подряд

«Брест»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия поражений: 3 матча подряд

Прогноз на точный счет

На основе текущей формы команд, их статистики и истории личных встреч, можно ожидать уверенную победу «Лилля». «Брест» продолжает бороться с трудностями в атаке и обороне, что делает его уязвимым перед таким сильным соперником, как «Лилль».

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Лилля».

Рекомендации для ставок

Ставка на победу «Лилля» с коэффициентом 1.75

Ставка на тотал больше 2.5 голов с коэффициентом 2.00

Ставка на точный счет 2:0 с коэффициентом 6.00

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