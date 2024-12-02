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    • Прогноз на точный счет матча «Мальорка» – «Барселона», Ла Лига, 3 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Мальорка» – «Барселона», Ла Лига, 3 декабря 2024 года

    3 декабря на стадионе «Сон Моиш» состоится матч 19-го тура Ла Лиги, в котором «Мальорка» примет лидера чемпионата «Барселону». Несмотря на некоторое колебание формы обеих команд, «Барселона» остается фаворитом, хотя «Мальорка» в последние месяцы показывала конкурентоспособный уровень игры.

    «Мальорка»

    «Мальорка» уверенно стартовала в сезоне, занимая 6-е место в Ла Лиге с 24 очками после 15 матчей. В последних играх команда не демонстрировала яркой атакующей игры, однако продолжает бороться за высокие места в турнире. Лучший бомбардир команды, Дани Родригес, забил 3 гола за 15 матчей, что говорит о скромной результативности в атаке. В последних 5 играх «Мальорка» забила лишь 5 голов, при этом пропустила также 5 мячей, что подчеркивает ее сбалансированную, но уязвимую оборону.

    Последние матчи «Мальорки»:

    «Барселона»

    «Барселона», несмотря на свою лидирующую позицию в Ла Лиге (34 очка после 15 матчей), переживает небольшую неудачную серию. Команда не может выиграть в последних 3 матчах чемпионата, что вызывает опасения относительно ее формы. В последних играх «Барселона» забила 11 голов, но и пропустила 7, что указывает на проблемы в обороне. Тем не менее, «Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге и, несмотря на проблемы, является фаворитом встречи.

    Последние матчи «Барселоны»:

    Личные встречи

    «Барселона» уверенно контролирует последние очные встречи с «Мальоркой». В последних 16 играх против этой команды она не потерпела ни одного поражения, что подчеркивает еe превосходство в матчах с «Мальоркой». Более того, «Барселона» забивает в каждом из последних 30 матчей против этой команды, что увеличивает шансы на победу в предстоящем поединке.

    Последние встречи:

    • «Барселона» 1:0 «Мальорка» (08.03.2024)
    • «Мальорка» 2:2 «Барселона» (26.09.2023)
    • «Барселона» 3:0 «Мальорка» (28.05.2023)
    • «Мальорка» 0:1 «Барселона» (01.10.2022)
    • «Барселона» 2:1 «Мальорка» (01.05.2022)

    Статистика

    «Мальорка»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • «Мальорка» пропускает в 4 последних матчах подряд

    «Барселона»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • «Барселона» забивает в 3 последних матчах подряд
    • «Барселона» пропускает в 5 из 7 последних матчей

    Прогноз на матч «Мальорка» – «Барселона»

    Несмотря на несколько неудачных матчей в Ла Лиге, «Барселона» сохраняет статус фаворита встречи с «Мальоркой». Римляне показали стабильную игру в атаке, но все-таки имеют проблемы в обороне, что дает шанс «Мальорке» забить хотя бы один мяч. Однако, учитывая общий уровень игры и атакующий потенциал «Барселоны», можно ожидать, что команда Хави добьется победы.

    Прогноз: Победа «Барселоны» с форой (-1) – коэффициент 1.85

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.55
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет:

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2024 10:34
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