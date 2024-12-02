3 декабря на стадионе «Сон Моиш» состоится матч 19-го тура Ла Лиги, в котором «Мальорка» примет лидера чемпионата «Барселону». Несмотря на некоторое колебание формы обеих команд, «Барселона» остается фаворитом, хотя «Мальорка» в последние месяцы показывала конкурентоспособный уровень игры.

«Мальорка»

«Мальорка» уверенно стартовала в сезоне, занимая 6-е место в Ла Лиге с 24 очками после 15 матчей. В последних играх команда не демонстрировала яркой атакующей игры, однако продолжает бороться за высокие места в турнире. Лучший бомбардир команды, Дани Родригес, забил 3 гола за 15 матчей, что говорит о скромной результативности в атаке. В последних 5 играх «Мальорка» забила лишь 5 голов, при этом пропустила также 5 мячей, что подчеркивает ее сбалансированную, но уязвимую оборону.

Последние матчи «Мальорки»:

«Барселона»

«Барселона», несмотря на свою лидирующую позицию в Ла Лиге (34 очка после 15 матчей), переживает небольшую неудачную серию. Команда не может выиграть в последних 3 матчах чемпионата, что вызывает опасения относительно ее формы. В последних играх «Барселона» забила 11 голов, но и пропустила 7, что указывает на проблемы в обороне. Тем не менее, «Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге и, несмотря на проблемы, является фаворитом встречи.

Последние матчи «Барселоны»:

Личные встречи

«Барселона» уверенно контролирует последние очные встречи с «Мальоркой». В последних 16 играх против этой команды она не потерпела ни одного поражения, что подчеркивает еe превосходство в матчах с «Мальоркой». Более того, «Барселона» забивает в каждом из последних 30 матчей против этой команды, что увеличивает шансы на победу в предстоящем поединке.

Последние встречи:

Статистика

«Мальорка»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Мальорка» пропускает в 4 последних матчах подряд

«Барселона»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Барселона» забивает в 3 последних матчах подряд

«Барселона» пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Мальорка» – «Барселона»

Несмотря на несколько неудачных матчей в Ла Лиге, «Барселона» сохраняет статус фаворита встречи с «Мальоркой». Римляне показали стабильную игру в атаке, но все-таки имеют проблемы в обороне, что дает шанс «Мальорке» забить хотя бы один мяч. Однако, учитывая общий уровень игры и атакующий потенциал «Барселоны», можно ожидать, что команда Хави добьется победы.

Прогноз: Победа «Барселоны» с форой (-1) – коэффициент 1.85

Рекомендации для ставок:

Победа «Барселоны» – коэффициент 1.55

– коэффициент 1.55 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

– коэффициент 1.90 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет:

Рекомендация: 3:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 9.50.

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