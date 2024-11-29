Мостовой назвал слабое место Угальде

Бывший спартаковец Александр Мостовой проанализировал игру форварда команды Манфреда Угальде.

«Угальде – техничный футболист, он хорошо работает с мячом, умеет вовремя открыться. Голевая засуха в прошлом сезоне – стечение обстоятельств. В этом розыгрыше РПЛ он показывает свои лучшие качества.

Это не отменяет того факта, что за него переплатили, но то, что Угальде умеет играть в футбол, было понятно. Его слабое место – игра головой», – сказал Мостовой.

Костариканца купили в январе у «Твенте» за 13 миллионов евро.

В субботу он оформил 4+1 в дерби с «Локомотивом» (5:2).

Всего в этом сезоне в активе нападающего 13 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

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