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Мостовой назвал слабое место Угальде

29 ноября 2024, 14:45
8

Бывший спартаковец Александр Мостовой проанализировал игру форварда команды Манфреда Угальде.

«Угальде – техничный футболист, он хорошо работает с мячом, умеет вовремя открыться. Голевая засуха в прошлом сезоне – стечение обстоятельств. В этом розыгрыше РПЛ он показывает свои лучшие качества.

Это не отменяет того факта, что за него переплатили, но то, что Угальде умеет играть в футбол, было понятно. Его слабое место – игра головой», – сказал Мостовой.

  • Костариканца купили в январе у «Твенте» за 13 миллионов евро.
  • В субботу он оформил 4+1 в дерби с «Локомотивом» (5:2).
  • Всего в этом сезоне в активе нападающего 13 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Коста-Рика. Примера. Апертура Спартак Угальде Манфред Мостовой Александр
Комментарии (8)
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...уефан
1732881110
...ну-да, можно согласиться... Да у нас, у большинства, голова - слабое место, особенно если голова черноротая ещё)...
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VVM1964
1732884512
- Молчите поручик, МОЛЧИТЕ !!! ))) - Зато у игроков Зенита у всех одно слабое место - все они "слабы на задок" ! )))...
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Spartak_forv@
1732885400
Словесные американские горки от Мостового
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subbotaspartak
1732886922
Его слабое место – игра головой», – сказал Мостовой.... Это у вас общее
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Everest13
1732890671
Нет у Спартака не умеют подавать , что бы били головой, это виновата полузащита, а так он не один гол забил головой, так что не путайте
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alefreddy
1732892555
Рябчук с фланга никакой и подать не может как и Денисов-откуда головой можно забить
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