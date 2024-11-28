Глава судейского комитета РФС прокомментировал информацию о переходе в «Крылья»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев назвал выдумкой информацию о его возможном переходе на работу в «Крылья Советов».

– Большое спасибо, но я не заинтересован в работе ни в одном клубе и в целом в футболе кроме той позиции, что я занимаю сейчас.

– Общался ли с вами губернатор Самарской области по поводу назначения на пост в «Крылья Советов»?

– Общаюсь с губернатором относительно судейских вопросов. Ни о каком назначении не говорили. Это выдумка.

Каманцев занимает должность главы судейского комитета РФС с лета 2022 года.

По информации «РБ Спорт», он ранее консультировал самарские власти по проблематике управления клубом.

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