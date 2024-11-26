26 ноября в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Ванкдорф» состоится матч между «Янг Бойз» и «Аталантой». Команды подходят к этому матчу с разными результатами в турнире, что делает встречу особенно интересной. «Янг Бойз» уже потерял шансы на выход в плей-офф, набрав 0 очков, в то время как «Аталанта» находится в хорошей форме и претендует на продолжение борьбы за более высокие места.

«Янг Бойз»

Швейцарцы, к сожалению, не оправдали ожиданий в групповом этапе Лиги чемпионов. После четырех туров у «Янг Бойз» всего 0 очков, и команда занимает последнее место в группе. В последних матчах они продемонстрировали нестабильность и слабую игру в обороне, пропустив голы от «Шахтера» (2:1). Несмотря на это, «Янг Бойз» продолжает забивать, однако их оборона в последних играх не выдает стабильных результатов, что ставит под сомнение их шансы в домашнем матче.

Лучший бомбардир команды – Седрик Иттен, который забил 7 голов в 17 матчах, и он будет играть ключевую роль в атаке «Янг Бойз». В последних 5 играх команда забила 7 голов, но пропустила 6.

Последние матчи «Янг Бойз»:

«Аталанта»

«Аталанта» показывает отличные результаты в Лиге чемпионов, имея 8 очков после 4 туров и занимая 2-е место в группе. Команда под руководством Джанпьеро Гасперини не проигрывает в последних четырех матчах в турнире, в том числе выиграв дважды на выезде – 0:2 против «Штутгарта». «Аталанта» демонстрирует стабильную защиту и отличную игру в атаке, забив 12 голов в последних 5 матчах. Главным бомбардиром команды является Матео Ретеги, который забил 12 голов в 18 матчах.

С командой из Бергамо связаны высокие ожидания, и они наверняка будут настроены на победу в Лиссабоне, особенно учитывая их уверенные победы в последних играх Лиги чемпионов.

Последние матчи «Аталанты»:

Личные встречи

В последних двух встречах «Янг Бойз» и «Аталанта» сыграли одну ничью, а в другой победу одержал итальянский клуб. В Лиге чемпионов на домашнем стадионе «Янг Бойз» в 2021 году была зафиксирована ничья 3:3, а в ответном матче в Бергамо «Аталанта» победила 1:0. Несмотря на то, что команда из Бергамо выиграла на своем поле, матч в Лиссабоне будет для них непростым, учитывая нестабильность «Янг Бойз» на выезде.

Последние встречи:

Статистика команд

«Янг Бойз»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 3 матча подряд

«Аталанта»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия побед: 6 матчей подряд

Прогноз на матч «Янг Бойз» – «Аталанта»

Учитывая текущее состояние команд, «Аталанта» выглядит фаворитом в предстоящем матче. Команда из Бергамо продемонстрировала отличную форму как в Лиге чемпионов, так и в национальном чемпионате, и вряд ли уступит «Янг Бойз» в этом матче. Швейцарцы, несмотря на свою атакующую игру, имеют проблемы с обороной, что в совокупности с высококлассной атакой «Аталанты» ставит их в невыгодное положение.

Ожидается, что «Аталанта» будет доминировать на поле и одержит победу с комфортным для себя счетом, возможно, с несколькими забитыми мячами. «Янг Бойз», скорее всего, смогут ответить хотя бы одним голом, учитывая свои недавние успехи в атаке.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аталанты» – коэффициент 1.90

Оба команды забьют – Да – коэффициент 2.05

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом матча видится победа «Аталанты» с уверенным преимуществом. Прогнозируемый точный счет – 2:1 в пользу «Аталанты».

Рекомендация: 2:1 в пользу «Аталанты» за 8.00.

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