26 ноября в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Ванкдорф» состоится матч между «Янг Бойз» и «Аталантой». Команды подходят к этому матчу с разными результатами в турнире, что делает встречу особенно интересной. «Янг Бойз» уже потерял шансы на выход в плей-офф, набрав 0 очков, в то время как «Аталанта» находится в хорошей форме и претендует на продолжение борьбы за более высокие места.
«Янг Бойз»
Швейцарцы, к сожалению, не оправдали ожиданий в групповом этапе Лиги чемпионов. После четырех туров у «Янг Бойз» всего 0 очков, и команда занимает последнее место в группе. В последних матчах они продемонстрировали нестабильность и слабую игру в обороне, пропустив голы от «Шахтера» (2:1). Несмотря на это, «Янг Бойз» продолжает забивать, однако их оборона в последних играх не выдает стабильных результатов, что ставит под сомнение их шансы в домашнем матче.
Лучший бомбардир команды – Седрик Иттен, который забил 7 голов в 17 матчах, и он будет играть ключевую роль в атаке «Янг Бойз». В последних 5 играх команда забила 7 голов, но пропустила 6.
Последние матчи «Янг Бойз»:
- «Янг Бойз» 1:1 «Люцерн» (Суперлига, 23.11.2024)
- «Янг Бойз» 2:1 «Лугано» (Суперлига, 10.11.2024)
- «Шахтер» 2:1 «Янг Бойз» (Лига чемпионов, 06.11.2024)
- «Янг Бойз» 0:0 «Цюрих» (Суперлига, 02.11.2024)
- «Янг Бойз» 3:2 «Базель» (Суперлига, 30.10.2024)
«Аталанта»
«Аталанта» показывает отличные результаты в Лиге чемпионов, имея 8 очков после 4 туров и занимая 2-е место в группе. Команда под руководством Джанпьеро Гасперини не проигрывает в последних четырех матчах в турнире, в том числе выиграв дважды на выезде – 0:2 против «Штутгарта». «Аталанта» демонстрирует стабильную защиту и отличную игру в атаке, забив 12 голов в последних 5 матчах. Главным бомбардиром команды является Матео Ретеги, который забил 12 голов в 18 матчах.
С командой из Бергамо связаны высокие ожидания, и они наверняка будут настроены на победу в Лиссабоне, особенно учитывая их уверенные победы в последних играх Лиги чемпионов.
Последние матчи «Аталанты»:
- «Парма» 1:3 «Аталанта» (Серия А, 23.11.2024)
- «Аталанта» 2:1 «Удинезе» (Серия А, 10.11.2024)
- «Штутгарт» 0:2 «Аталанта» (Лига чемпионов, 06.11.2024)
- «Наполи» 0:3 «Аталанта» (Серия А, 03.11.2024)
- «Аталанта» 2:0 «Монца» (Серия А, 30.10.2024)
Личные встречи
В последних двух встречах «Янг Бойз» и «Аталанта» сыграли одну ничью, а в другой победу одержал итальянский клуб. В Лиге чемпионов на домашнем стадионе «Янг Бойз» в 2021 году была зафиксирована ничья 3:3, а в ответном матче в Бергамо «Аталанта» победила 1:0. Несмотря на то, что команда из Бергамо выиграла на своем поле, матч в Лиссабоне будет для них непростым, учитывая нестабильность «Янг Бойз» на выезде.
Последние встречи:
- Лига чемпионов, 23.11.2021: «Янг Бойз» 3:3 «Аталанта»
- Лига чемпионов, 29.09.2021: «Аталанта» 1:0 «Янг Бойз»
Статистика команд
«Янг Бойз»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 3 матча подряд
«Аталанта»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Серия побед: 6 матчей подряд
Прогноз на матч «Янг Бойз» – «Аталанта»
Учитывая текущее состояние команд, «Аталанта» выглядит фаворитом в предстоящем матче. Команда из Бергамо продемонстрировала отличную форму как в Лиге чемпионов, так и в национальном чемпионате, и вряд ли уступит «Янг Бойз» в этом матче. Швейцарцы, несмотря на свою атакующую игру, имеют проблемы с обороной, что в совокупности с высококлассной атакой «Аталанты» ставит их в невыгодное положение.
Ожидается, что «Аталанта» будет доминировать на поле и одержит победу с комфортным для себя счетом, возможно, с несколькими забитыми мячами. «Янг Бойз», скорее всего, смогут ответить хотя бы одним голом, учитывая свои недавние успехи в атаке.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аталанты» – коэффициент 1.90
- Оба команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом матча видится победа «Аталанты» с уверенным преимуществом. Прогнозируемый точный счет – 2:1 в пользу «Аталанты».
Рекомендация: 2:1 в пользу «Аталанты» за 8.00.
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