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  • «Янг Бойз» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

«Янг Бойз» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

26 ноября 2024, 21:50
Янг Бойз
26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 6
Завершен
Аталанта
11' С. Ганвула
9' М. Ретеги 28' Ш. Де Кетеларе 32' С. Колашинац 39' М. Ретеги 56' Ш. Де Кетеларе 90+1' Л. Самарджич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К) ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
19
Дариан Малес
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
3-4-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
5
Камара
27
Блум
30
Лаупер
19
Ниасс
24
Лакомы
24
Угринич
19
Колли
35
Ганвула
99
Монтейру
4-1-2-2-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
31
Коссуну
4
Хин
13
Руджери
15
де Рон
7
Куадрадо
4
Брешианини
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
3
Хаджам
13
Атекаме
13
Атекаме
3
Хаджам
19
Колли
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Колли
24
Лакомы
19
Малес
19
Малес
24
Лакомы
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
99
Монтейру
12
Элиа
12
Элиа
99
Монтейру
23
Колашинац
2
Толой
2
Толой
23
Колашинац
4
Хин
4
Годфри
4
Годфри
4
Хин
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
4
Брешианини
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
2
Палестра
2
Палестра
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Янг Бойз
Аталанта
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Янг Бойз - Аталанта
2
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
9
Нарушения
16
7
Офсайды
1
4
Количество передач
363
444
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.78
2.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Аталанты», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Аталанта»

«Янг Бойз» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аталанта Янг Бойз
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