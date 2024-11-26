26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 6
Завершен
Составы команд
Янг Бойз
Янг Бойз
3-4-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
5
Камара
27
Блум
30
Лаупер
19
Ниасс
24
Лакомы
24
Угринич
19
Колли
35
Ганвула
99
Монтейру
4-1-2-2-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
31
Коссуну
4
Хин
13
Руджери
15
де Рон
7
Куадрадо
4
Брешианини
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
3
Хаджам
13
Атекаме
13
Атекаме
3
Хаджам
19
Колли
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Колли
24
Лакомы
19
Малес
19
Малес
24
Лакомы
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
99
Монтейру
12
Элиа
12
Элиа
99
Монтейру
23
Колашинац
2
Толой
2
Толой
23
Колашинац
4
Хин
4
Годфри
4
Годфри
4
Хин
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
4
Брешианини
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
2
Палестра
2
Палестра
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Янг Бойз
Аталанта
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Янг Бойз - Аталанта
2
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
9
Нарушения
16
7
Офсайды
1
4
Количество передач
363
444
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.78
2.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Аталанты», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»