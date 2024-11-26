У «Спартака» появились шансы на чемпионство, Березуцкий впервые стал главным тренером, перепалка Дзюбы с Геничем и другие новости

«Атланта» Миранчука проиграла «Орландо» и вылетела из плей-офф МЛС

Дзюба резко высказался в адрес Генича – Константин в ответ обвинил Артема во лжи

Джикия заявил о желании вернуться в сборную России

Барко рассказал, почему перешел в «Спартак» вместо «Зенита»

Суперкомпьютер обновил шансы на титул РПЛ: «Спартак» вернулся в гонку

Агент Сперцяна встретилась с «Аталантой»

Василий Березуцкий возглавил «Сабах» – в азербайджанском клубе объяснили его назначение

Роналду забил 450 голов после 30-летия – его дубль принес «Аль-Насру» победу в матче азиатской ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» выбирает между четырьмя нападающими и тремя левыми защитниками

В «Зените» приняли решение по будущему Чистякова

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов