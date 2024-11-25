26 ноября на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Фейеноорд» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Оба клуба нуждаются в очках, чтобы закрепить свои позиции, что делает предстоящую встречу особенно важной.

«Манчестер Сити» столкнулся с серьeзными трудностями в последних матчах. Команда проиграла пять подряд игр, включая болезненное поражение от «Спортинга» (1:4) в предыдущем туре Лиги чемпионов. Несмотря на спад, Эрлинг Холанд остаeтся главной атакующей силой, забив впечатляющие 15 голов в этом сезоне. Однако проблемы в обороне очевидны: 14 пропущенных голов за последние пять матчей говорят о шаткости защитных редутов.

Последние матчи «Манчестер Сити»:

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» впечатляет результативностью в последних играх. Команда выиграла пять гостевых матчей подряд в Лиге чемпионов, демонстрируя стабильность на чужом поле. Энтони Миламбо, с шестью голами за сезон, является ключевым игроком в атаке. При этом команда показывает вариативность в нападении, забивая в среднем 2.20 гола за игру. Однако оборона «Фейеноорда» не безупречна – 8 пропущенных мячей в последних пяти встречах.

Последние матчи «Фейеноорда»:

Личные встречи

«Манчестер Сити» имеет преимущество в предыдущих очных встречах, выиграв оба матча с общим счeтом 5:0. Однако текущая форма английского клуба вызывает вопросы, что может дать шансы «Фейеноорду» зацепиться за результат.

Последние встречи:

«Манчестер Сити» 1:0 «Фейеноорд» (21.11.2017)

«Фейеноорд» 0:4 «Манчестер Сити» (13.09.2017)

Статистика

«Манчестер Сити»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 14

Серия поражений: 5 матчей

«Фейеноорд»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия побед в гостях: 5 матчей

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Фейеноорд»

Ожидается результативная игра, где обе команды будут стараться исправить свои позиции в турнирной таблице. «Манчестер Сити», играя дома, постарается восстановить уверенность, но атакующая форма «Фейеноорда» может создать проблемы для английской команды.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.50

Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный результат – 3:2 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендация: 3:2 за коэффициент 12.00.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!