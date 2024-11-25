26 ноября на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Фейеноорд» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Оба клуба нуждаются в очках, чтобы закрепить свои позиции, что делает предстоящую встречу особенно важной.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» столкнулся с серьeзными трудностями в последних матчах. Команда проиграла пять подряд игр, включая болезненное поражение от «Спортинга» (1:4) в предыдущем туре Лиги чемпионов. Несмотря на спад, Эрлинг Холанд остаeтся главной атакующей силой, забив впечатляющие 15 голов в этом сезоне. Однако проблемы в обороне очевидны: 14 пропущенных голов за последние пять матчей говорят о шаткости защитных редутов.
Последние матчи «Манчестер Сити»:
- «Манчестер Сити» 0:4 «Тоттенхэм»
- «Брайтон» 2:1 «Манчестер Сити»
- «Спортинг» 4:1 «Манчестер Сити»
- «Борнмут» 2:1 «Манчестер Сити»
- «Тоттенхэм» 2:1 «Манчестер Сити»
«Фейеноорд»
«Фейеноорд» впечатляет результативностью в последних играх. Команда выиграла пять гостевых матчей подряд в Лиге чемпионов, демонстрируя стабильность на чужом поле. Энтони Миламбо, с шестью голами за сезон, является ключевым игроком в атаке. При этом команда показывает вариативность в нападении, забивая в среднем 2.20 гола за игру. Однако оборона «Фейеноорда» не безупречна – 8 пропущенных мячей в последних пяти встречах.
Последние матчи «Фейеноорда»:
- «Фейеноорд» 3:0 «Херенвен»
- «Алмере» 1:4 «Фейеноорд»
- «Фейеноорд» 1:3 «Ред Булл»
- «Фейеноорд» 3:2 «АЗ Алкмар»
- «Фейеноорд» 0:2 «Аякс»
Личные встречи
«Манчестер Сити» имеет преимущество в предыдущих очных встречах, выиграв оба матча с общим счeтом 5:0. Однако текущая форма английского клуба вызывает вопросы, что может дать шансы «Фейеноорду» зацепиться за результат.
Последние встречи:
- «Манчестер Сити» 1:0 «Фейеноорд» (21.11.2017)
- «Фейеноорд» 0:4 «Манчестер Сити» (13.09.2017)
Статистика
«Манчестер Сити»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 14
- Серия поражений: 5 матчей
«Фейеноорд»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия побед в гостях: 5 матчей
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Фейеноорд»
Ожидается результативная игра, где обе команды будут стараться исправить свои позиции в турнирной таблице. «Манчестер Сити», играя дома, постарается восстановить уверенность, но атакующая форма «Фейеноорда» может создать проблемы для английской команды.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
- Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.50
Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.50.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный результат – 3:2 в пользу «Манчестер Сити».
Рекомендация: 3:2 за коэффициент 12.00.
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