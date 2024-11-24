25 ноября на стадионе «Карло Кастеллани» «Эмполи» примет «Удинезе» в рамках 13-го тура Серии А. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и их текущая форма указывает на то, что матч будет напряженным и непредсказуемым.

«Эмполи»

«Эмполи» занимает 10-е место с 15 очками. Команда демонстрирует неоднозначную форму: за последние пять матчей – одна победа, две ничьи и два поражения. Лучший бомбардир команды Себастьяно Эспозито забил три гола в девяти играх.

Сильной стороной команды является ее способность сохранять плотную оборону, особенно на домашнем поле. Однако результативность «Эмполи» остается низкой: всего три забитых мяча в последних пяти матчах.

Последние матчи «Эмполи»:

«Удинезе»

«Удинезе» занимает 9-е место с 16 очками, но находится в глубоком игровом кризисе, проиграв три последних матча подряд. Лоренцо Лукка с шестью голами в 14 матчах остается главным игроком команды в атаке.

Команда стабильно пропускает в последних играх, что становится ее главной проблемой. За последние пять матчей «Удинезе» забила пять мячей, но пропустила восемь, что подчеркивает слабость обороны.

Последние матчи «Удинезе»:

Личные встречи

«Удинезе» не проигрывает «Эмполи» в пяти последних матчах, но при этом матчи часто проходят в упорной борьбе. В трех из последних пяти встреч была зафиксирована ничья, что подчеркивает равенство сил.

Последние встречи:

Статистика

«Эмполи»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Удинезе»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Проигрывает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Эмполи» – «Удинезе»

Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать плотный матч с небольшим количеством голов. «Эмполи» имеет преимущество благодаря домашнему полю, но «Удинезе» обладает более опасной атакой. Вероятным исходом является ничья, так как обе команды будут играть осторожно.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

– коэффициент 3.20 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом является ничья с минимальным количеством голов.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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