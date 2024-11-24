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    • Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Удинезе», Серия А, 25 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Удинезе», Серия А, 25 ноября 2024 года

    25 ноября на стадионе «Карло Кастеллани» «Эмполи» примет «Удинезе» в рамках 13-го тура Серии А. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и их текущая форма указывает на то, что матч будет напряженным и непредсказуемым.

    «Эмполи»

    «Эмполи» занимает 10-е место с 15 очками. Команда демонстрирует неоднозначную форму: за последние пять матчей – одна победа, две ничьи и два поражения. Лучший бомбардир команды Себастьяно Эспозито забил три гола в девяти играх.

    Сильной стороной команды является ее способность сохранять плотную оборону, особенно на домашнем поле. Однако результативность «Эмполи» остается низкой: всего три забитых мяча в последних пяти матчах.

    Последние матчи «Эмполи»:

    «Удинезе»

    «Удинезе» занимает 9-е место с 16 очками, но находится в глубоком игровом кризисе, проиграв три последних матча подряд. Лоренцо Лукка с шестью голами в 14 матчах остается главным игроком команды в атаке.

    Команда стабильно пропускает в последних играх, что становится ее главной проблемой. За последние пять матчей «Удинезе» забила пять мячей, но пропустила восемь, что подчеркивает слабость обороны.

    Последние матчи «Удинезе»:

    Личные встречи

    «Удинезе» не проигрывает «Эмполи» в пяти последних матчах, но при этом матчи часто проходят в упорной борьбе. В трех из последних пяти встреч была зафиксирована ничья, что подчеркивает равенство сил.

    Последние встречи:

    • «Удинезе» 1:1 «Эмполи»
    • «Эмполи» 0:0 «Удинезе»
    • «Эмполи» 0:1 «Удинезе»

    Статистика

    «Эмполи»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

    «Удинезе»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Проигрывает в 3 последних матчах

    Прогноз на матч «Эмполи» – «Удинезе»

    Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать плотный матч с небольшим количеством голов. «Эмполи» имеет преимущество благодаря домашнему полю, но «Удинезе» обладает более опасной атакой. Вероятным исходом является ничья, так как обе команды будут играть осторожно.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является ничья с минимальным количеством голов.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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