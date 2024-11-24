25 ноября на стадионе «Карло Кастеллани» «Эмполи» примет «Удинезе» в рамках 13-го тура Серии А. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и их текущая форма указывает на то, что матч будет напряженным и непредсказуемым.
«Эмполи»
«Эмполи» занимает 10-е место с 15 очками. Команда демонстрирует неоднозначную форму: за последние пять матчей – одна победа, две ничьи и два поражения. Лучший бомбардир команды Себастьяно Эспозито забил три гола в девяти играх.
Сильной стороной команды является ее способность сохранять плотную оборону, особенно на домашнем поле. Однако результативность «Эмполи» остается низкой: всего три забитых мяча в последних пяти матчах.
Последние матчи «Эмполи»:
- «Лечче» 1:1 «Эмполи»
- «Эмполи» 1:0 «Комо»
- «Эмполи» 0:3 «Интер»
- «Парма» 1:1 «Эмполи»
- «Эмполи» 0:1 «Наполи»
«Удинезе»
«Удинезе» занимает 9-е место с 16 очками, но находится в глубоком игровом кризисе, проиграв три последних матча подряд. Лоренцо Лукка с шестью голами в 14 матчах остается главным игроком команды в атаке.
Команда стабильно пропускает в последних играх, что становится ее главной проблемой. За последние пять матчей «Удинезе» забила пять мячей, но пропустила восемь, что подчеркивает слабость обороны.
Последние матчи «Удинезе»:
- «Аталанта» 2:1 «Удинезе»
- «Удинезе» 0:2 «Ювентус»
- «Венеция» 3:2 «Удинезе»
- «Удинезе» 2:0 «Кальяри»
- «Милан» 1:0 «Удинезе»
Личные встречи
«Удинезе» не проигрывает «Эмполи» в пяти последних матчах, но при этом матчи часто проходят в упорной борьбе. В трех из последних пяти встреч была зафиксирована ничья, что подчеркивает равенство сил.
Последние встречи:
- «Удинезе» 1:1 «Эмполи»
- «Эмполи» 0:0 «Удинезе»
- «Эмполи» 0:1 «Удинезе»
Статистика
«Эмполи»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей
«Удинезе»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Проигрывает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Эмполи» – «Удинезе»
Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать плотный матч с небольшим количеством голов. «Эмполи» имеет преимущество благодаря домашнему полю, но «Удинезе» обладает более опасной атакой. Вероятным исходом является ничья, так как обе команды будут играть осторожно.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.20
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом является ничья с минимальным количеством голов.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!