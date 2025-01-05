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    • Боккетти проиграл 8-й матч подряд в роли главного тренера в Серии A после дебюта

    Боккетти проиграл 8-й матч подряд в роли главного тренера в Серии A после дебюта

    В матче 19-го тура Серии A «Монца», которую возглавляет бывший футболист «Спартака», «Рубина» и сборной Италии Сальваторе Боккетти, на своем поле проиграла «Кальяри» со счетом 1:2.

    Для него это поражение стало уже 8-м подряд в качестве главного тренера с момента начала карьеры.

    Боккетти возглавил «Монцу» 23 декабря прошлого года. До поражения от «Кальяри» команда под его руководством 28 декабря проиграла в гостях «Парме» (1:2).

    В 2022 году Боккетти был и.о. главного тренера «Вероны», которая проиграла под его руководством 6 матчей из 6 в Серии A с общим счетом 4:12.

    По данным Opta Sports, до 38-летнего экс-игрока РПЛ с 8 поражений подряд карьеру в Серии A среди тренеров начинали только Астро Галли в 1949 году и Адели Моро в 1995-м.

    • «Монца» потерпела шестое поражение подряд во всех турнирах и пять последних матчей проиграла со счетом 1:2.
    • Единственную победу в текущем чемпионате Италии клуб одержал 21 октября в гостях над «Вероной» (3:0).
    • «Монца» после первого круга Серии A замыкает таблицу с 10 очками. Отставание от 17-го места, на котором находится «Кальяри», составляет 7 баллов.
    • Победа над «Монцей» позволила «Кальяри» прервать серию из пяти поражений подряд во всех турнирах.

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    Источник: телеграм-канал Opta Sports

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    05.01.2025 18:00
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    Комментарии (1)
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    Тинез Розоп
    1736090243
    А он играл у нас при Черчесове?..( если играл, то понятно чему он его научил)…
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