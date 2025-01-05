Боккетти проиграл 8-й матч подряд в роли главного тренера в Серии A после дебюта

В матче 19-го тура Серии A «Монца», которую возглавляет бывший футболист «Спартака», «Рубина» и сборной Италии Сальваторе Боккетти, на своем поле проиграла «Кальяри» со счетом 1:2.

Для него это поражение стало уже 8-м подряд в качестве главного тренера с момента начала карьеры.

Боккетти возглавил «Монцу» 23 декабря прошлого года. До поражения от «Кальяри» команда под его руководством 28 декабря проиграла в гостях «Парме» (1:2).

В 2022 году Боккетти был и.о. главного тренера «Вероны», которая проиграла под его руководством 6 матчей из 6 в Серии A с общим счетом 4:12.

По данным Opta Sports, до 38-летнего экс-игрока РПЛ с 8 поражений подряд карьеру в Серии A среди тренеров начинали только Астро Галли в 1949 году и Адели Моро в 1995-м.