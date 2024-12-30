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    Шомуродов может перебраться в лигу Саудовской Аравии

    Несколько клубов из Саудовской Аравии намерены пригласить 29-летнего нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова в зимнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Кроме того, интерес к форварду есть от нескольких команд второй половины таблицы чемпионата Италии.

    «Рома», в свою очередь, не против аренды игрока. Ранее сообщалось, что главный тренер римлян Клаудио Раньери не рассчитывает на Шомуродова.

    • 29-летний узбекистанский нападающий провел в этом сезоне 13 матчей за «Рому», забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Шомуродов играл за «Ростов» в 2017–2020 годах.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
    • Его контракт с «Ромой» действует до лета 2026 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1735576618
    Карпину надо вернуть его. Одним кривоногим будет больше.
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