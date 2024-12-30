Шомуродов может перебраться в лигу Саудовской Аравии

Несколько клубов из Саудовской Аравии намерены пригласить 29-летнего нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова в зимнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Кроме того, интерес к форварду есть от нескольких команд второй половины таблицы чемпионата Италии.

«Рома», в свою очередь, не против аренды игрока. Ранее сообщалось, что главный тренер римлян Клаудио Раньери не рассчитывает на Шомуродова.