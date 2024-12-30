Шомуродов может перебраться в лигу Саудовской Аравии

Несколько клубов из Саудовской Аравии намерены пригласить 29-летнего нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова в зимнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Кроме того, интерес к форварду есть от нескольких команд второй половины таблицы чемпионата Италии.
«Рома», в свою очередь, не против аренды игрока. Ранее сообщалось, что главный тренер римлян Клаудио Раньери не рассчитывает на Шомуродова.
- 29-летний узбекистанский нападающий провел в этом сезоне 13 матчей за «Рому», забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Шомуродов играл за «Ростов» в 2017–2020 годах.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
- Его контракт с «Ромой» действует до лета 2026 года.