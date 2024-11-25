25.11.2024, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 13 тур
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Эмполи
Эмполи
3-2-2-1-2
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
13
Кэкачей
2
Гогличидзе
6
Хендерсон
14
Мале
11
Гьяси
9
Пеллегри
29
Коломбо
3-3-2-1-1
40
Окойе
17
Джаннетти
24
Бийол
95
Туре
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
11
Камара
4
Ловрич
6
Саррага
10
Товен
9
Дэвис
29
Коломбо
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
29
Коломбо
6
Хендерсон
11
Эконг
11
Эконг
6
Хендерсон
9
Пеллегри
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Пеллегри
3
Пеццелла
18
Анджорин
18
Анджорин
3
Пеццелла
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
4
Ловрич
29
Атта
29
Атта
4
Ловрич
6
Саррага
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
6
Саррага
17
Джаннетти
20
Лукка
20
Лукка
17
Джаннетти
10
Товен
20
Бреннер
20
Бреннер
10
Товен
Остались в запасе
Эмполи
Удинезе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Эмполи - Удинезе
3
2
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
8
13
Офсайды
1
0
Количество передач
282
640
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
0
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.13
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Удинезе», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Удинезе»
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Источник: «Бомбардир»