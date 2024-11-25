Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эмполи» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

«Эмполи» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

25 ноября 2024, 19:20
Эмполи
25.11.2024, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
23' П. Пеллегри
76' К. Дэвис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К) ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
70
Руй Модешту
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
13
Кэкачей
2
Гогличидзе
6
Хендерсон
14
Мале
11
Гьяси
9
Пеллегри
29
Коломбо
3-3-2-1-1
40
Окойе
17
Джаннетти
24
Бийол
95
Туре
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
11
Камара
4
Ловрич
6
Саррага
10
Товен
9
Дэвис
29
Коломбо
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
29
Коломбо
6
Хендерсон
11
Эконг
11
Эконг
6
Хендерсон
9
Пеллегри
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Пеллегри
3
Пеццелла
18
Анджорин
18
Анджорин
3
Пеццелла
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
4
Ловрич
29
Атта
29
Атта
4
Ловрич
6
Саррага
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
6
Саррага
17
Джаннетти
20
Лукка
20
Лукка
17
Джаннетти
10
Товен
20
Бреннер
20
Бреннер
10
Товен
Остались в запасе
Эмполи
Удинезе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Эмполи - Удинезе
3
2
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
8
13
Офсайды
1
0
Количество передач
282
640
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
0
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.13
0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Удинезе», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Удинезе»

«Эмполи» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Эмполи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+