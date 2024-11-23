24 ноября на стадионе «Водафон Парк» «Бешикташ» принимает «Гезтепе» в рамках 13-го тура чемпионата Турции. Обе команды находятся в верхней половине таблицы и ведут борьбу за важные очки.

«Бешикташ» занимает 5-е место с 21 очком. Команда переживает спад, не выигрывая в трех последних матчах чемпионата. Однако на домашнем поле «Бешикташ» традиционно силен, не проигрывая в пяти из шести последних игр. Главная звезда команды – Чиро Иммобиле, забивший 12 голов в 14 матчах, остается ключевой фигурой в атаке.

В последних пяти матчах команда забила пять голов, но пропустила шесть, что указывает на слабую работу в защите. Матч против «Истанбула» завершился нулевой ничьей, что также говорит о нестабильной атакующей игре против организованных соперников.

Последние матчи «Бешикташа»:

«Гезтепе»

«Гезтепе» идет на 6-м месте с 18 очками. Команда показывает неплохие результаты, выиграв два из последних трех матчей, включая уверенную победу над «Коньяспором» (2:0). Ромуло, забивший шесть голов в девяти матчах, ведет за собой атаку команды.

Однако на выезде «Гезтепе» испытывает трудности, проиграв три последних гостевых матча. За последние пять игр команда забила восемь голов, но пропустила шесть, демонстрируя атакующий стиль, который не всегда компенсируется надежной обороной.

Последние матчи «Гезтепе»:

Личные встречи

«Бешикташ» доминирует в очных встречах, выиграв пять последних матчей против «Гезтепе». На своем поле «Бешикташ» также успешен, победив в трех из четырех последних игр с этим соперником. Последняя встреча завершилась победой «Бешикташа» со счетом 2:0.

Последние встречи:

«Гезтепе» 0:2 «Бешикташ»

«Бешикташ» 2:1 «Гезтепе»

«Гезтепе» 1:2 «Бешикташ»

Статистика

«Бешикташ»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без побед: 3 матча

«Гезтепе»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия поражений в гостях: 3 матча

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Гезтепе»

«Бешикташ» имеет преимущество благодаря фактору домашнего поля и сильной статистике очных встреч. Однако «Гезтепе» находится в лучшей атакующей форме, что делает их опасным соперником. Матч, вероятно, будет напряженным, но «Бешикташ» имеет все шансы прервать свою серию без побед.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Бешикташа» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом является победа хозяев с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Бешикташа» за коэффициент 7.50.

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