24.11.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
4-3-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
53
Топджу
3
Паулиста
22
Свенссон
83
Фернандеш
73
Мусрати
7
Рашица
90
Кылыксой
27
Рафа
3-2-3-2
1
Лиш
16
Байрак
12
Кейбаши
4
Альтикардес
26
Бокеле
4
30
Деннис
94
Соле
27
Мацуки
40
Ромуло
9
Жуан
73
Мусрати
27
Ндур
27
Ндур
73
Мусрати
53
Топджу
9
Иммобиле
9
Иммобиле
53
Топджу
12
Кейбаши
30
Сангаре
30
Сангаре
12
Кейбаши
16
Байрак
20
Мироши
20
Мироши
16
Байрак
94
Соле
30
Уго
30
Уго
94
Соле
27
Мацуки
43
Тижанич
43
Тижанич
27
Мацуки
9
Жуан
27
Фофана
27
Фофана
9
Жуан
Остались в запасе
Бешикташ
Гезтепе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
54
Emircan Secgin
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
80
Efe Yavman
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
54
Emircan Secgin
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
80
Efe Yavman
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Бешикташ - Гезтепе
1
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
12
Офсайды
1
5
Количество передач
519
308
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
66
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.18
2.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Гезтепе», 13-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Гезтепе»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»