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  • «Бешикташ» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Бешикташ» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 17:50
Бешикташ
24.11.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 4
Завершен
Гезтепе
3' С. Кылыксой 9' М. Бокеле (АГ)
12' М. Бокеле 32' Т. Альтикардес 82' Д. Фофана 90+1' Д. Тижанич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Гезтепе
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Héliton
ЦЗ
16
Огюн Байрак
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
(К) ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
30
Энтони Деннис
ЦП
94
Исаак Соле
ЦП
27
Курю Мацуки
ЦП
9
Жуан
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Гезтепе
54
Emircan Secgin
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
30
Виктор Уго
АП
43
Давид Тижанич
АП
80
Efe Yavman
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
4-3-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
53
Топджу
3
Паулиста
22
Свенссон
83
Фернандеш
73
Мусрати
7
Рашица
90
Кылыксой
27
Рафа
3-2-3-2
1
Лиш
16
Байрак
12
Кейбаши
4
Альтикардес
26
Бокеле
4
30
Деннис
94
Соле
27
Мацуки
40
Ромуло
9
Жуан
73
Мусрати
27
Ндур
27
Ндур
73
Мусрати
53
Топджу
9
Иммобиле
9
Иммобиле
53
Топджу
12
Кейбаши
30
Сангаре
30
Сангаре
12
Кейбаши
16
Байрак
20
Мироши
20
Мироши
16
Байрак
94
Соле
30
Уго
30
Уго
94
Соле
27
Мацуки
43
Тижанич
43
Тижанич
27
Мацуки
9
Жуан
27
Фофана
27
Фофана
9
Жуан
Остались в запасе
Бешикташ
Гезтепе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
54
Emircan Secgin
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
80
Efe Yavman
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
54
Emircan Secgin
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
80
Efe Yavman
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Бешикташ - Гезтепе
1
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
12
Офсайды
1
5
Количество передач
519
308
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
66
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.18
2.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Гезтепе», 13-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Гезтепе»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
  • Также матч будет транслировать «Fonbet».

«Бешикташ» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Гезтепе Бешикташ
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