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    • Прогноз на точный счет матча «Ницца» – «Страсбур», Лига 1, 24 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ницца» – «Страсбур», Лига 1, 24 ноября 2024 года

    24 ноября на стадионе «Альянц Ривьера» «Ницца» примет «Страсбур» в рамках 12-го тура Лиги 1. Хозяева постараются продолжить свою серию без поражений, а гости будут стремиться преодолеть свои проблемы на выезде.

    «Ницца»

    «Ницца» занимает 6-е место с 17 очками и демонстрирует стабильность, не проигрывая в 7 последних матчах Лиги 1. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила 6, что указывает на активную игру в атаке, но и на уязвимость в обороне. Эванн Гессан с 6 голами в 15 матчах остается лидером нападения. Домашняя форма «Ниццы» впечатляет: команда выиграла 2 из 3 последних матчей, включая победу над «Монако» (2:1).

    Последние матчи «Ниццы»:

    Статистика «Ниццы»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без поражений: 7 матчей подряд

    «Страсбур»

    «Страсбур» находится на 11-м месте с 13 очками и демонстрирует нестабильные результаты. Команда проиграла 3 из последних 5 матчей, включая поражение от «Монако» (1:3). Однако гости забивают регулярно, отличившись в 8 случаях за 5 последних игр. Андрей Сантос с 5 голами в 10 матчах ведет атаку, но оборона остаeтся слабым местом: в 5 последних матчах пропущено 12 голов. Более того, «Страсбур» не выигрывает в 13 выездных матчах Лиги 1 подряд, что ставит их шансы под сомнение.

    Последние матчи «Страсбура»:

    Статистика «Страсбура»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
    • Серия без побед на выезде: 13 матчей

    Личные встречи

    История очных матчей показывает, что «Ницца» в последнее время успешнее справляется с «Страсбуром», выиграв 2 последние встречи, включая уверенную победу на выезде (3:1) в прошлом сезоне. В домашних матчах «Ницца» также играет более уверенно, что может повлиять на предстоящую встречу.

    Последние встречи:

    • «Страсбур» 1:3 «Ницца»
    • «Ницца» 2:0 «Страсбур»
    • «Страсбур» 2:2 «Ницца»

    Прогноз на матч «Ницца» – «Страсбур»

    Учитывая сильную домашнюю форму «Ниццы» и проблемы «Страсбура» на выезде, хозяева выглядят явными фаворитами. Однако обе команды регулярно забивают, поэтому можно ожидать результативный матч.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ниццы» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Ниццы» за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится результативная победа хозяев с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ниццы» за коэффициент 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.11.2024 13:52
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