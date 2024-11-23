24 ноября на стадионе «Альянц Ривьера» «Ницца» примет «Страсбур» в рамках 12-го тура Лиги 1. Хозяева постараются продолжить свою серию без поражений, а гости будут стремиться преодолеть свои проблемы на выезде.
«Ницца»
«Ницца» занимает 6-е место с 17 очками и демонстрирует стабильность, не проигрывая в 7 последних матчах Лиги 1. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила 6, что указывает на активную игру в атаке, но и на уязвимость в обороне. Эванн Гессан с 6 голами в 15 матчах остается лидером нападения. Домашняя форма «Ниццы» впечатляет: команда выиграла 2 из 3 последних матчей, включая победу над «Монако» (2:1).
Последние матчи «Ниццы»:
- «Ницца» 2:2 «Лилль»
- «Брест» 0:1 «Ницца»
- «Ницца» 2:1 «Монако»
- «Ференцварош» 1:0 «Ницца»
- «Ницца» 2:2 «Твенте»
Статистика «Ниццы»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия без поражений: 7 матчей подряд
«Страсбур»
«Страсбур» находится на 11-м месте с 13 очками и демонстрирует нестабильные результаты. Команда проиграла 3 из последних 5 матчей, включая поражение от «Монако» (1:3). Однако гости забивают регулярно, отличившись в 8 случаях за 5 последних игр. Андрей Сантос с 5 голами в 10 матчах ведет атаку, но оборона остаeтся слабым местом: в 5 последних матчах пропущено 12 голов. Более того, «Страсбур» не выигрывает в 13 выездных матчах Лиги 1 подряд, что ставит их шансы под сомнение.
Последние матчи «Страсбура»:
- «Страсбур» 1:3 «Монако»
- «Сент-Этьен» 2:0 «Страсбур»
- «Страсбур» 3:1 «Нант»
- «ПСЖ» 4:2 «Страсбур»
- «Страсбур» 2:2 «Ланс»
Статистика «Страсбура»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
- Серия без побед на выезде: 13 матчей
Личные встречи
История очных матчей показывает, что «Ницца» в последнее время успешнее справляется с «Страсбуром», выиграв 2 последние встречи, включая уверенную победу на выезде (3:1) в прошлом сезоне. В домашних матчах «Ницца» также играет более уверенно, что может повлиять на предстоящую встречу.
Последние встречи:
- «Страсбур» 1:3 «Ницца»
- «Ницца» 2:0 «Страсбур»
- «Страсбур» 2:2 «Ницца»
Прогноз на матч «Ницца» – «Страсбур»
Учитывая сильную домашнюю форму «Ниццы» и проблемы «Страсбура» на выезде, хозяева выглядят явными фаворитами. Однако обе команды регулярно забивают, поэтому можно ожидать результативный матч.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ниццы» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Ниццы» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится результативная победа хозяев с минимальным перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ниццы» за коэффициент 7.00.
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