24 ноября на стадионе «Альянц Ривьера» «Ницца» примет «Страсбур» в рамках 12-го тура Лиги 1. Хозяева постараются продолжить свою серию без поражений, а гости будут стремиться преодолеть свои проблемы на выезде.

«Ницца»

«Ницца» занимает 6-е место с 17 очками и демонстрирует стабильность, не проигрывая в 7 последних матчах Лиги 1. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила 6, что указывает на активную игру в атаке, но и на уязвимость в обороне. Эванн Гессан с 6 голами в 15 матчах остается лидером нападения. Домашняя форма «Ниццы» впечатляет: команда выиграла 2 из 3 последних матчей, включая победу над «Монако» (2:1).

Последние матчи «Ниццы»:

Статистика «Ниццы»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений: 7 матчей подряд

«Страсбур»

«Страсбур» находится на 11-м месте с 13 очками и демонстрирует нестабильные результаты. Команда проиграла 3 из последних 5 матчей, включая поражение от «Монако» (1:3). Однако гости забивают регулярно, отличившись в 8 случаях за 5 последних игр. Андрей Сантос с 5 голами в 10 матчах ведет атаку, но оборона остаeтся слабым местом: в 5 последних матчах пропущено 12 голов. Более того, «Страсбур» не выигрывает в 13 выездных матчах Лиги 1 подряд, что ставит их шансы под сомнение.

Последние матчи «Страсбура»:

Статистика «Страсбура»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Серия без побед на выезде: 13 матчей

Личные встречи

История очных матчей показывает, что «Ницца» в последнее время успешнее справляется с «Страсбуром», выиграв 2 последние встречи, включая уверенную победу на выезде (3:1) в прошлом сезоне. В домашних матчах «Ницца» также играет более уверенно, что может повлиять на предстоящую встречу.

Последние встречи:

«Страсбур» 1:3 «Ницца»

«Ницца» 2:0 «Страсбур»

«Страсбур» 2:2 «Ницца»

Прогноз на матч «Ницца» – «Страсбур»

Учитывая сильную домашнюю форму «Ниццы» и проблемы «Страсбура» на выезде, хозяева выглядят явными фаворитами. Однако обе команды регулярно забивают, поэтому можно ожидать результативный матч.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ниццы» – коэффициент 1.90

– коэффициент 1.90 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Ниццы» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится результативная победа хозяев с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ниццы» за коэффициент 7.00.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!