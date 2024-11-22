23 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» Дортмунд встретится с «Фрайбургом» в рамках 11-го тура Бундеслиги. Ожидается интересное противостояние двух команд, которые стремятся укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы.
«Боруссия» Д
«Боруссия» Д занимает 7-е место с 16 очками. Команда нестабильна в последних матчах, хотя демонстрирует отличные результаты на домашнем поле, победив в восьми подряд играх дома. Атака команды во главе с Серу Гирасси (9 голов) остается ключевым оружием, однако оборона часто дает сбои – 7 пропущенных голов в пяти последних матчах.
Последние матчи «Боруссии» Д:
- «Майнц» 3:1 «Боруссия» Д
- «Боруссия» Д 1:0 «Штурм»
- «Боруссия» Д 2:1 «РБ Лейпциг»
- «Вольфсбург» 1:0 «Боруссия» Д
- «Аугсбург» 2:1 «Боруссия» Д
«Фрайбург»
«Фрайбург» занимает 5-е место с 17 очками. Команда также демонстрирует нестабильную форму, не выигрывая в последних трех матчах Бундеслиги. Винченцо Грифо (5 голов) остается главным лидером в атаке. Защита «Фрайбурга» выглядит надежнее, чем у соперника, и команда не пропускает в трех подряд матчах. Однако в атаке эффективность заметно снизилась – всего 4 забитых мяча в последних пяти играх.
Последние матчи «Фрайбурга»:
- «Карлсруэ» 0:1 «Фрайбург»
- «Унион Берлин» 0:0 «Фрайбург»
- «Фрайбург» 0:0 «Майнц»
- «Фрайбург» 2:1 «Гамбург»
- «РБ Лейпциг» 3:1 «Фрайбург»
Личные встречи
«Боруссия» Д имеет подавляющее преимущество в очных встречах, выиграв последние пять матчей против «Фрайбурга». На домашнем стадионе дортмундцы неизменно доминируют над соперником.
Последние встречи:
- «Боруссия» Д 3:0 «Фрайбург»
- «Фрайбург» 2:4 «Боруссия» Д
- «Боруссия» Д 5:1 «Фрайбург»
Статистика
«Боруссия» Д:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия побед дома: 8 матчей подряд
«Фрайбург»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без пропущенных голов: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Фрайбург»
На своем поле «Боруссия» Д выглядит фаворитом, особенно учитывая успешную серию дома. Ожидается, что «Фрайбург» сосредоточится на защите, но дортмундцы должны найти свои моменты благодаря мощной атаке.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Боруссии» Д – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Боруссии» Д за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – результативная победа хозяев с небольшим перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Боруссии» Д за коэффициент 8.50.
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