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    • Прогноз на точный счет матча «Боруссия» Д – Фрайбург, Бундеслига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Боруссия» Д – Фрайбург, Бундеслига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» Дортмунд встретится с «Фрайбургом» в рамках 11-го тура Бундеслиги. Ожидается интересное противостояние двух команд, которые стремятся укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д занимает 7-е место с 16 очками. Команда нестабильна в последних матчах, хотя демонстрирует отличные результаты на домашнем поле, победив в восьми подряд играх дома. Атака команды во главе с Серу Гирасси (9 голов) остается ключевым оружием, однако оборона часто дает сбои – 7 пропущенных голов в пяти последних матчах.

    Последние матчи «Боруссии» Д:

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» занимает 5-е место с 17 очками. Команда также демонстрирует нестабильную форму, не выигрывая в последних трех матчах Бундеслиги. Винченцо Грифо (5 голов) остается главным лидером в атаке. Защита «Фрайбурга» выглядит надежнее, чем у соперника, и команда не пропускает в трех подряд матчах. Однако в атаке эффективность заметно снизилась – всего 4 забитых мяча в последних пяти играх.

    Последние матчи «Фрайбурга»:

    Личные встречи

    «Боруссия» Д имеет подавляющее преимущество в очных встречах, выиграв последние пять матчей против «Фрайбурга». На домашнем стадионе дортмундцы неизменно доминируют над соперником.

    Последние встречи:

    • «Боруссия» Д 3:0 «Фрайбург»
    • «Фрайбург» 2:4 «Боруссия» Д
    • «Боруссия» Д 5:1 «Фрайбург»

    Статистика

    «Боруссия» Д:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия побед дома: 8 матчей подряд

    «Фрайбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без пропущенных голов: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Фрайбург»

    На своем поле «Боруссия» Д выглядит фаворитом, особенно учитывая успешную серию дома. Ожидается, что «Фрайбург» сосредоточится на защите, но дортмундцы должны найти свои моменты благодаря мощной атаке.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Боруссии» Д – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Боруссии» Д за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – результативная победа хозяев с небольшим перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Боруссии» Д за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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