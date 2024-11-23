23.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-1-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
11
Гиттенс
14
Мален
14
Байер
4-1-2-2-1
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
9
Хелер
5
Бенсебаини
27
Коуто
27
Коуто
5
Бенсебаини
20
Забитцер
13
Гросс
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
9
Хелер
33
Макенго
33
Макенго
9
Хелер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
20
Доан
25
Сильдийя
25
Сильдийя
20
Доан
27
Хефлер
20
Адаму
20
Адаму
27
Хефлер
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
2
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
11
4
Количество передач
634
438
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» против «Фрайбурга», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»