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  • «Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 16:20
Боруссия Д
23.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Фрайбург
7' М. Байер 40' Ф. Нмеча 66' Ю. Брандт 77' Д. Гиттенс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
(К) АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
4-1-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
11
Гиттенс
14
Мален
14
Байер
4-1-2-2-1
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
9
Хелер
5
Бенсебаини
27
Коуто
27
Коуто
5
Бенсебаини
20
Забитцер
13
Гросс
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
9
Хелер
33
Макенго
33
Макенго
9
Хелер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
20
Доан
25
Сильдийя
25
Сильдийя
20
Доан
27
Хефлер
20
Адаму
20
Адаму
27
Хефлер
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
2
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
11
4
Количество передач
634
438
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» против «Фрайбурга», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д»«Фрайбург»

Боруссия Дртмунд-Фрайбург матч 23 ноября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Боруссия Д
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