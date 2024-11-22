23 ноября на стадионе «Эннио Тардини» «Парма» встретится с «Аталантой» в рамках 13-го тура Серии А. Встреча обещает быть интересной: хозяева постараются закрепить свои позиции в середине таблицы, тогда как гости продолжают бороться за лидерство.

«Парма»

«Парма» занимает 13-е место с 12 очками. Команда показывает нестабильные результаты, пропуская в пяти последних матчах, но и забивая регулярно. В последнем туре была одержана важная победа над «Венецией» (2:1), что добавило уверенности коллективу. Лучший бомбардир команды Анж-Йоан Бонни (4 гола) продолжает оставаться главной ударной силой. На своем поле «Парма» играет лучше, однако проблемная оборона может стать решающим фактором в игре против мощной атаки «Аталанты».

Последние матчи «Пармы»:

«Аталанта»

«Аталанта» занимает 2-е место с 25 очками. Команда демонстрирует потрясающую форму, выиграв шесть последних матчей в Серии А. Коллектив Джан Пьеро Гасперини забивает больше всех в лиге – 31 гол в 12 матчах. Матео Ретеги, с 11 голами в 17 матчах, является ключевым игроком атаки. «Аталанта» также хорошо играет в обороне, пропуская в среднем 0.4 гола за игру в последних пяти встречах. Гостевая форма команды внушает оптимизм, включая победы над «Наполи» (3:0) и «Штутгартом» (2:0) в Лиге чемпионов.

Последние матчи «Аталанты»:

Личные встречи

В личных встречах «Аталанта» имеет ощутимое преимущество, выиграв 8 из последних 10 матчей. Однако последняя товарищеская встреча закончилась сенсационной победой «Пармы» (4:1).

Последние встречи:

«Парма» 4:1 «Аталанта» (товарищеский матч)

«Парма» 2:5 «Аталанта»

«Аталанта» 3:0 «Парма»

«Парма» 1:2 «Аталанта»

«Аталанта» 5:0 «Парма»

Статистика

«Парма»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия пропущенных голов: 5 матчей подряд

«Аталанта»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 15

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия побед: 6 матчей подряд

Прогноз на матч «Парма» – «Аталанта»

«Аталанта» находится в потрясающей форме и выглядит фаворитом этого матча. «Парма», хотя и улучшила свою игру, вряд ли сможет сдержать атакующую мощь гостей. Ожидается, что «Аталанта» уверенно возьмет три очка, но хозяева способны огорчить соперника хотя бы одним голом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аталанты» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа гостей с результативной игрой.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аталанты» за коэффициент 8.00.

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