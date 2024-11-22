23 ноября на стадионе «Эннио Тардини» «Парма» встретится с «Аталантой» в рамках 13-го тура Серии А. Встреча обещает быть интересной: хозяева постараются закрепить свои позиции в середине таблицы, тогда как гости продолжают бороться за лидерство.
«Парма»
«Парма» занимает 13-е место с 12 очками. Команда показывает нестабильные результаты, пропуская в пяти последних матчах, но и забивая регулярно. В последнем туре была одержана важная победа над «Венецией» (2:1), что добавило уверенности коллективу. Лучший бомбардир команды Анж-Йоан Бонни (4 гола) продолжает оставаться главной ударной силой. На своем поле «Парма» играет лучше, однако проблемная оборона может стать решающим фактором в игре против мощной атаки «Аталанты».
Последние матчи «Пармы»:
- «Венеция» 1:2 «Парма»
- «Парма» 0:1 «Дженоа»
- «Ювентус» 2:2 «Парма»
- «Парма» 1:1 «Эмполи»
- «Комо» 1:1 «Парма»
«Аталанта»
«Аталанта» занимает 2-е место с 25 очками. Команда демонстрирует потрясающую форму, выиграв шесть последних матчей в Серии А. Коллектив Джан Пьеро Гасперини забивает больше всех в лиге – 31 гол в 12 матчах. Матео Ретеги, с 11 голами в 17 матчах, является ключевым игроком атаки. «Аталанта» также хорошо играет в обороне, пропуская в среднем 0.4 гола за игру в последних пяти встречах. Гостевая форма команды внушает оптимизм, включая победы над «Наполи» (3:0) и «Штутгартом» (2:0) в Лиге чемпионов.
Последние матчи «Аталанты»:
- «Аталанта» 2:1 «Удинезе»
- «Штутгарт» 0:2 «Аталанта»
- «Наполи» 0:3 «Аталанта»
- «Аталанта» 2:0 «Монца»
- «Аталанта» 6:1 «Верона»
Личные встречи
В личных встречах «Аталанта» имеет ощутимое преимущество, выиграв 8 из последних 10 матчей. Однако последняя товарищеская встреча закончилась сенсационной победой «Пармы» (4:1).
Последние встречи:
- «Парма» 4:1 «Аталанта» (товарищеский матч)
- «Парма» 2:5 «Аталанта»
- «Аталанта» 3:0 «Парма»
- «Парма» 1:2 «Аталанта»
- «Аталанта» 5:0 «Парма»
Статистика
«Парма»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия пропущенных голов: 5 матчей подряд
«Аталанта»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 15
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Серия побед: 6 матчей подряд
Прогноз на матч «Парма» – «Аталанта»
«Аталанта» находится в потрясающей форме и выглядит фаворитом этого матча. «Парма», хотя и улучшила свою игру, вряд ли сможет сдержать атакующую мощь гостей. Ожидается, что «Аталанта» уверенно возьмет три очка, но хозяева способны огорчить соперника хотя бы одним голом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аталанты» – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа гостей с результативной игрой.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Аталанты» за коэффициент 8.00.
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