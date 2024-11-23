23.11.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
4-1-1-2-2
1
Сузуки
14
Валери
26
Кулибали
40
Балог
15
Дель Прато
19
Сом
24
Эстевес
22
Кансельери
27
Ман
14
Бонни
9
Бенедичак
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
4
Хин
31
Коссуну
2
Толой
16
Белланова
15
де Рон
13
Руджери
13
Эдерсон
8
Пашалич
11
Лукман
32
Ретеги
26
Кулибали
18
Эно
18
Эно
26
Кулибали
9
Бенедичак
7
Михаила
7
Михаила
9
Бенедичак
14
Бонни
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
14
Бонни
24
Эстевес
11
Альмквист
11
Альмквист
24
Эстевес
22
Кансельери
9
Шарпантье
9
Шарпантье
22
Кансельери
2
Толой
42
Скальвини
42
Скальвини
2
Толой
8
Пашалич
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Пашалич
11
Лукман
10
Самарджич
10
Самарджич
11
Лукман
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
Остались в запасе
Парма
Аталанта
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Парма - Аталанта
4
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
6
8
Офсайды
0
6
Количество передач
512
608
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.89
2.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Аталанты», 13-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Аталанта»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»