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  • «Парма» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Парма» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 21:35
Парма
23.11.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 3
Завершен
Аталанта
49' М. Кансельери
4' М. Ретеги 39' Эдерсон 75' А. Лукман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
19
Симон Сом
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
27
Деннис Ман
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
(К) ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
4-1-1-2-2
1
Сузуки
14
Валери
26
Кулибали
40
Балог
15
Дель Прато
19
Сом
24
Эстевес
22
Кансельери
27
Ман
14
Бонни
9
Бенедичак
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
4
Хин
31
Коссуну
2
Толой
16
Белланова
15
де Рон
13
Руджери
13
Эдерсон
8
Пашалич
11
Лукман
32
Ретеги
26
Кулибали
18
Эно
18
Эно
26
Кулибали
9
Бенедичак
7
Михаила
7
Михаила
9
Бенедичак
14
Бонни
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
14
Бонни
24
Эстевес
11
Альмквист
11
Альмквист
24
Эстевес
22
Кансельери
9
Шарпантье
9
Шарпантье
22
Кансельери
2
Толой
42
Скальвини
42
Скальвини
2
Толой
8
Пашалич
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Пашалич
11
Лукман
10
Самарджич
10
Самарджич
11
Лукман
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
Остались в запасе
Парма
Аталанта
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Парма - Аталанта
4
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
6
8
Офсайды
0
6
Количество передач
512
608
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.89
2.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Аталанты», 13-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма»«Аталанта»

«Парма» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Парма
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