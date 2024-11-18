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    • Прогноз на точный счет матча Чехия – Грузия, Лига наций, 19 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Чехия – Грузия, Лига наций, 19 ноября 2024 года

    19 ноября на Андрувстадионе в Чехии пройдет решающий матч Лиги наций между сборными Чехии и Грузии. Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, и матч обещает быть напряженным, так как он может определить, кто займет первую позицию в группе.

    Чехия

    Чехия занимает первое место в группе с 8 очками после пяти туров. В последнем матче против Албании команда сыграла вничью (0:0). Несмотря на лидерство, Чехия показывает средние результаты в атаке: за последние пять матчей она забила 7 голов и столько же пропустила. Томаш Соучек, лучший бомбардир с 8 голами за сборную, остается центральной фигурой, от которой во многом зависит результативность команды. Чехия стабильно играет дома, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей, что должно придать команде уверенности перед предстоящей игрой.

    Последние матчи Чехии:

    • Албания 0:0 Чехия
    • Украина 1:1 Чехия
    • Чехия 2:0 Албания
    • Чехия 3:2 Украина
    • Грузия 4:1 Чехия

    Грузия

    Грузия занимает второе место с 7 очками и также борется за первое место в группе. В последнем матче команда сыграла вничью с Украиной (1:1). Грузия не может выиграть в трех последних играх, но Хвича Кварацхелия, лучший бомбардир команды с 10 голами, продолжает стабильно забивать и поддерживает атакующие действия. В последних пяти матчах команда забила 6 голов, а пропустила всего 4, что демонстрирует организованную оборону. Однако низкая результативность в последних играх может создать проблемы, если Чехия будет активно атаковать.

    Последние матчи Грузии:

    • Грузия 1:1 Украина
    • Грузия 0:1 Албания
    • Украина 1:0 Грузия
    • Албания 0:1 Грузия
    • Грузия 4:1 Чехия

    Личные встречи

    В недавней встрече в сентябре 2024 года Грузия обыграла Чехию со счетом 4:1. В последние годы Грузия стабильно демонстрирует хорошие результаты против Чехии, что может оказать влияние на предстоящий матч. Однако домашний фактор для Чехии будет важным, и, вероятно, команда предпримет все усилия для реванша.

    Последние личные встречи:

    • Грузия 4:1 Чехия (Лига наций, 07.09.2024)
    • Грузия 1:1 Чехия (Евро 2024)

    Статистика

    Чехия:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Чехия не проигрывает в 4 последних матчах Лиги наций.

    Грузия:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Грузия не может выиграть в 3 последних матчах.

    Прогноз на матч Чехия – Грузия

    Ожидается равная игра, в которой обе команды будут осторожны в обороне. С учетом статистики и текущей формы можно предположить, что команды скорее всего сыграют сдержанно и будут стремиться к минимизации ошибок. В пользу Чехии играет домашнее поле, и, возможно, они постараются отомстить за сентябрьское поражение.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом осторожного стиля игры обеих команд наиболее вероятным исходом является ничья со счетом 1:1, что соответствует их текущей форме и статистике личных встреч.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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    Чехия – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    18.11.2024 11:51
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