19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа B1, 6 тур
Лига наций, группа B1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Чехия
Чехия
4-1-1-1-3
1
Коварж
18
Боржил
3
Голеш
3
Емелка
5
Цоуфал
21
Крал
12
Черв
7
Шулц
10
Гложек
11
Климент
18
Черны
3-2-3-1-1
1
Мамардашвили
2
Какабадзе
4
Лочошвили
15
Гвелесиани
4
Кашия
3
Двали
10
Чакветадзе
8
Китеишвили
6
Кочорашвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
10
Гложек
20
Лингр
20
Лингр
10
Гложек
18
Черны
17
Провод
17
Провод
18
Черны
7
Шулц
11
Кухта
11
Кухта
7
Шулц
11
Климент
13
Хытил
13
Хытил
11
Климент
2
Какабадзе
13
Гочолеишвили
13
Гочолеишвили
2
Какабадзе
8
Китеишвили
14
Меквабишвили
14
Меквабишвили
8
Китеишвили
22
Микаутадзе
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
22
Микаутадзе
15
Гвелесиани
9
Давиташвили
9
Давиташвили
15
Гвелесиани
10
Чакветадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
10
Чакветадзе
Остались в запасе
Чехия
Грузия
23
Мартин Йедличка
ВР
23
Антонин Кински
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
6
Jiri Boula
ЦП
6
Matej Sin
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
Главный тренер
Иван Гашек
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
23
Антонин Кински
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
6
Jiri Boula
ЦП
6
Matej Sin
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Чехия - Грузия
5
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
10
6
Нарушения
13
10
Количество передач
317
608
Сейвы
4
4
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча Чехия против Грузии, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Грузия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»