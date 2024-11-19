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  • Чехия – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

Чехия – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

19 ноября 2024, 21:35
Чехия
19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа B1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Грузия
3' П. Шулц 24' А. Гложек
60' Ж. Микаутадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
(К) ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
11
Ян Климент
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
4
Гурам Кашия
(К) ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Чехия
23
Мартин Йедличка
ВР
23
Антонин Кински
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
9
Василь Кусей
ЛВ
6
Jiri Boula
ЦП
6
Matej Sin
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
11
Ян Кухта
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Грузия
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Коварж
18
Боржил
3
Голеш
3
Емелка
5
Цоуфал
21
Крал
12
Черв
7
Шулц
10
Гложек
11
Климент
18
Черны
3-2-3-1-1
1
Мамардашвили
2
Какабадзе
4
Лочошвили
15
Гвелесиани
4
Кашия
3
Двали
10
Чакветадзе
8
Китеишвили
6
Кочорашвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
10
Гложек
20
Лингр
20
Лингр
10
Гложек
18
Черны
17
Провод
17
Провод
18
Черны
7
Шулц
11
Кухта
11
Кухта
7
Шулц
11
Климент
13
Хытил
13
Хытил
11
Климент
2
Какабадзе
13
Гочолеишвили
13
Гочолеишвили
2
Какабадзе
8
Китеишвили
14
Меквабишвили
14
Меквабишвили
8
Китеишвили
22
Микаутадзе
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
22
Микаутадзе
15
Гвелесиани
9
Давиташвили
9
Давиташвили
15
Гвелесиани
10
Чакветадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
10
Чакветадзе
Остались в запасе
Чехия
Грузия
23
Мартин Йедличка
ВР
23
Антонин Кински
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
6
Jiri Boula
ЦП
6
Matej Sin
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
Главный тренер
Иван Гашек
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
23
Антонин Кински
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
6
Jiri Boula
ЦП
6
Matej Sin
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Чехия - Грузия
5
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
10
6
Нарушения
13
10
Количество передач
317
608
Сейвы
4
4
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча Чехия против Грузии, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Грузия

Чехия – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Грузия Чехия
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