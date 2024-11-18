19 ноября на стадионе Билино Поле в Зенице состоится матч Лиги наций, в котором Босния и Герцеговина встретятся с Нидерландами. Нидерланды, находясь на второй строчке турнирной таблицы, выглядят явным фаворитом против команды Боснии, которая замыкает таблицу и борется с серьезными проблемами в обороне.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина проводит неудачный турнир, набрав всего 1 очко в пяти турах и проиграв в последних трех матчах подряд. Последнее поражение от Германии со счетом 0:7 ярко продемонстрировало слабость обороны команды. В последних пяти играх Босния и Герцеговина пропустила 16 голов, а в атаке их эффективность также оставляет желать лучшего – команда смогла забить лишь 3 мяча. Основной нападающий Эдин Джеко, забивший 4 гола за 18 матчей, нуждается в поддержке партнеров, чтобы улучшить общую результативность.

Последние матчи Боснии и Герцеговины:

Германия 7:0 Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина 0:2 Венгрия

Босния и Герцеговина 1:2 Германия

Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина

Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина

Нидерланды

Нидерланды находятся в хорошей форме, набрав 8 очков после пяти туров и забив 12 голов в последних пяти матчах. Недавняя победа над Венгрией со счетом 4:0 показала силу команды как в атаке, так и в обороне. Коди Гакпо, забивший 12 голов за сборную, продолжает быть лидером атаки и оказывает существенное влияние на игру. Нидерланды также продемонстрировали надежную оборону, пропустив всего 6 голов за пять последних матчей.

Последние матчи Нидерландов:

Нидерланды 4:0 Венгрия

Германия 1:0 Нидерланды

Венгрия 1:1 Нидерланды

Нидерланды 2:2 Германия

Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина

Личные встречи

Нидерланды имеют заметное преимущество в последних встречах с Боснией и Герцеговиной. В сентябре 2024 года они уже одержали уверенную победу со счетом 5:2. Из трех последних встреч Нидерланды выиграли две, забив при этом как минимум 3 гола в каждом из победных матчей. Статистика подтверждает, что Нидерланды уверенно играют против Боснии и будут стремиться к победе в предстоящем матче.

Последние личные встречи:

Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина (Лига наций, 07.09.2024)

Нидерланды 3:1 Босния и Герцеговина (Лига наций, 15.11.2020)

Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды (Лига наций, 11.10.2020)

Статистика

Босния и Герцеговина:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 3.20

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 16

Босния и Герцеговина проигрывает в последних 3 матчах.

Нидерланды:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Нидерланды забивают в 8 из 10 последних матчей.

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Нидерланды

Учитывая доминирование Нидерландов как в текущей форме, так и в личных встречах с Боснией, можно ожидать уверенную победу гостей. Босния и Герцеговина, слабо играющая в обороне, вряд ли сможет сдержать натиск нидерландских нападающих, и вероятность разгромного счета высока.

Рекомендации для ставок:

Победа Нидерландов – коэффициент 1.45

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа Нидерландов за коэффициент 1.45.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом является победа Нидерландов со счетом 3:1, что соответствует их результативности и слабой обороне Боснии и Герцеговины.

Рекомендация: 3:1 в пользу Нидерландов за коэффициент 7.00.

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