19 ноября на стадионе Билино Поле в Зенице состоится матч Лиги наций, в котором Босния и Герцеговина встретятся с Нидерландами. Нидерланды, находясь на второй строчке турнирной таблицы, выглядят явным фаворитом против команды Боснии, которая замыкает таблицу и борется с серьезными проблемами в обороне.
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина проводит неудачный турнир, набрав всего 1 очко в пяти турах и проиграв в последних трех матчах подряд. Последнее поражение от Германии со счетом 0:7 ярко продемонстрировало слабость обороны команды. В последних пяти играх Босния и Герцеговина пропустила 16 голов, а в атаке их эффективность также оставляет желать лучшего – команда смогла забить лишь 3 мяча. Основной нападающий Эдин Джеко, забивший 4 гола за 18 матчей, нуждается в поддержке партнеров, чтобы улучшить общую результативность.
Последние матчи Боснии и Герцеговины:
- Германия 7:0 Босния и Герцеговина
- Босния и Герцеговина 0:2 Венгрия
- Босния и Герцеговина 1:2 Германия
- Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина
- Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина
Нидерланды
Нидерланды находятся в хорошей форме, набрав 8 очков после пяти туров и забив 12 голов в последних пяти матчах. Недавняя победа над Венгрией со счетом 4:0 показала силу команды как в атаке, так и в обороне. Коди Гакпо, забивший 12 голов за сборную, продолжает быть лидером атаки и оказывает существенное влияние на игру. Нидерланды также продемонстрировали надежную оборону, пропустив всего 6 голов за пять последних матчей.
Последние матчи Нидерландов:
- Нидерланды 4:0 Венгрия
- Германия 1:0 Нидерланды
- Венгрия 1:1 Нидерланды
- Нидерланды 2:2 Германия
- Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина
Личные встречи
Нидерланды имеют заметное преимущество в последних встречах с Боснией и Герцеговиной. В сентябре 2024 года они уже одержали уверенную победу со счетом 5:2. Из трех последних встреч Нидерланды выиграли две, забив при этом как минимум 3 гола в каждом из победных матчей. Статистика подтверждает, что Нидерланды уверенно играют против Боснии и будут стремиться к победе в предстоящем матче.
Последние личные встречи:
- Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина (Лига наций, 07.09.2024)
- Нидерланды 3:1 Босния и Герцеговина (Лига наций, 15.11.2020)
- Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды (Лига наций, 11.10.2020)
Статистика
Босния и Герцеговина:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 3.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 16
- Босния и Герцеговина проигрывает в последних 3 матчах.
Нидерланды:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Нидерланды забивают в 8 из 10 последних матчей.
Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Нидерланды
Учитывая доминирование Нидерландов как в текущей форме, так и в личных встречах с Боснией, можно ожидать уверенную победу гостей. Босния и Герцеговина, слабо играющая в обороне, вряд ли сможет сдержать натиск нидерландских нападающих, и вероятность разгромного счета высока.
Рекомендации для ставок:
- Победа Нидерландов – коэффициент 1.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа Нидерландов за коэффициент 1.45.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом является победа Нидерландов со счетом 3:1, что соответствует их результативности и слабой обороне Боснии и Герцеговины.
Рекомендация: 3:1 в пользу Нидерландов за коэффициент 7.00.
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