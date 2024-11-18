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    • Прогноз на точный счет матча Босния и Герцеговина – Нидерланды, Лига наций, 19 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Босния и Герцеговина – Нидерланды, Лига наций, 19 ноября 2024 года

    19 ноября на стадионе Билино Поле в Зенице состоится матч Лиги наций, в котором Босния и Герцеговина встретятся с Нидерландами. Нидерланды, находясь на второй строчке турнирной таблицы, выглядят явным фаворитом против команды Боснии, которая замыкает таблицу и борется с серьезными проблемами в обороне.

    Босния и Герцеговина

    Босния и Герцеговина проводит неудачный турнир, набрав всего 1 очко в пяти турах и проиграв в последних трех матчах подряд. Последнее поражение от Германии со счетом 0:7 ярко продемонстрировало слабость обороны команды. В последних пяти играх Босния и Герцеговина пропустила 16 голов, а в атаке их эффективность также оставляет желать лучшего – команда смогла забить лишь 3 мяча. Основной нападающий Эдин Джеко, забивший 4 гола за 18 матчей, нуждается в поддержке партнеров, чтобы улучшить общую результативность.

    Последние матчи Боснии и Герцеговины:

    • Германия 7:0 Босния и Герцеговина
    • Босния и Герцеговина 0:2 Венгрия
    • Босния и Герцеговина 1:2 Германия
    • Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина
    • Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина

    Нидерланды

    Нидерланды находятся в хорошей форме, набрав 8 очков после пяти туров и забив 12 голов в последних пяти матчах. Недавняя победа над Венгрией со счетом 4:0 показала силу команды как в атаке, так и в обороне. Коди Гакпо, забивший 12 голов за сборную, продолжает быть лидером атаки и оказывает существенное влияние на игру. Нидерланды также продемонстрировали надежную оборону, пропустив всего 6 голов за пять последних матчей.

    Последние матчи Нидерландов:

    • Нидерланды 4:0 Венгрия
    • Германия 1:0 Нидерланды
    • Венгрия 1:1 Нидерланды
    • Нидерланды 2:2 Германия
    • Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина

    Личные встречи

    Нидерланды имеют заметное преимущество в последних встречах с Боснией и Герцеговиной. В сентябре 2024 года они уже одержали уверенную победу со счетом 5:2. Из трех последних встреч Нидерланды выиграли две, забив при этом как минимум 3 гола в каждом из победных матчей. Статистика подтверждает, что Нидерланды уверенно играют против Боснии и будут стремиться к победе в предстоящем матче.

    Последние личные встречи:

    • Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина (Лига наций, 07.09.2024)
    • Нидерланды 3:1 Босния и Герцеговина (Лига наций, 15.11.2020)
    • Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды (Лига наций, 11.10.2020)

    Статистика

    Босния и Герцеговина:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 3.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 16
    • Босния и Герцеговина проигрывает в последних 3 матчах.

    Нидерланды:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Нидерланды забивают в 8 из 10 последних матчей.

    Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Нидерланды

    Учитывая доминирование Нидерландов как в текущей форме, так и в личных встречах с Боснией, можно ожидать уверенную победу гостей. Босния и Герцеговина, слабо играющая в обороне, вряд ли сможет сдержать натиск нидерландских нападающих, и вероятность разгромного счета высока.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Нидерландов – коэффициент 1.45
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа Нидерландов за коэффициент 1.45.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является победа Нидерландов со счетом 3:1, что соответствует их результативности и слабой обороне Боснии и Герцеговины.

    Рекомендация: 3:1 в пользу Нидерландов за коэффициент 7.00.

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    Босния и Герцеговина – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    18.11.2024 11:40
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