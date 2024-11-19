19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа A3, 6 тур
Лига наций, группа A3, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
4-1-3-3
7
Дедич
3
Бичакчич
4
Мухаремович
16
Баришич
14
Суньич
17
Бурнич
8
Гигович
6
Тахирович
11
Джеко
22
Зломислич
10
Демирович
4-1-2-1-2
23
Флеккен
2
Фримпонг
6
де Врей
3
Хато
6
де Лигт
20
Коопмейнерс
12
Виффер
10
Ланг
7
Клюйверт
19
Бробби
9
Зиркзее
11
Джеко
14
Джаковац
14
Джаковац
11
Джеко
8
Гигович
11
Байрактаревич
11
Байрактаревич
8
Гигович
10
Демирович
21
Куленович
21
Куленович
10
Демирович
6
Тахирович
13
Башич
13
Башич
6
Тахирович
3
Бичакчич
9
Баждар
9
Баждар
3
Бичакчич
2
Фримпонг
15
Ренш
15
Ренш
2
Фримпонг
19
Бробби
8
Гравенберх
8
Гравенберх
19
Бробби
10
Ланг
11
Гакпо
11
Гакпо
10
Ланг
7
Клюйверт
18
Мален
18
Мален
7
Клюйверт
9
Зиркзее
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Зиркзее
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Нидерланды
1
Никола Васили
ВР
12
Осман Хаджикич
ВР
24
Нидал Челик
ЦЗ
21
Наил Омерович
ЦЗ
5
Денис Хусейнбашич
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
Главный тренер
Саво Милошевич
1
Барт Вербрюгген
ВР
13
Ник Олий
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Никола Васили
ВР
12
Осман Хаджикич
ВР
24
Нидал Челик
ЦЗ
21
Наил Омерович
ЦЗ
5
Денис Хусейнбашич
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
13
Ник Олий
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
Главный тренер
Саво Милошевич
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Босния и Герцеговина - Нидерланды
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
11
Офсайды
4
4
Количество передач
334
598
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча Босния и Герцеговина против Нидерландов, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Нидерланды
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»