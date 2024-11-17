18 ноября на стадионе Васил Левски в Софии состоится матч Лиги наций, в котором встретятся Болгария и Беларусь. Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы и стремятся завершить групповой этап на высокой ноте.

Болгария

Болгария занимает 2-е место в группе с 8 очками после пяти туров, продемонстрировав серию из стабильных результатов и уверенную победу в последней игре против Люксембурга (1:0). Несмотря на это, команда испытывает трудности с результативностью, забив всего 2 гола в последних пяти матчах. Лучший бомбардир команды, Кирил Десподов, с 8 голами в активе, остается главной ударной силой в атаке. Оборона Болгарии играет надежно, пропустив 5 голов в последних пяти матчах.

Последние матчи Болгарии:

Люксембург 0:1 Болгария

Северная Ирландия 5:0 Болгария

Болгария 0:0 Люксембург

Болгария 1:0 Северная Ирландия

Беларусь 0:0 Болгария

Беларусь

Беларусь занимает 3-е место с 6 очками, но, несмотря на хорошие показатели в начале турнира, команда не может выиграть уже три матча подряд. Последний матч завершился поражением от Северной Ирландии (0:2). В последних пяти играх Беларусь забила лишь 2 гола и пропустила 3, что говорит о низкой результативности в атаке, но достаточно организованной обороне. Виталий Лисакович, забивший 3 гола за сборную, является лучшим бомбардиром команды и остается надеждой на улучшение результата.

Последние матчи Беларуси:

Северная Ирландия 2:0 Беларусь

Беларусь 1:1 Люксембург

Беларусь 0:0 Северная Ирландия

Люксембург 0:1 Беларусь

Беларусь 0:0 Болгария

Личные встречи

В последних очных встречах команды обменивались победами, но в текущем турнире их встреча завершилась нулевой ничьей. Это указывает на равные силы команд и упорную борьбу в матчах. За последние несколько лет ни одна из команд не демонстрировала заметного преимущества, и результат предстоящего матча, скорее всего, будет зависеть от одного-двух ключевых моментов.

Последние личные встречи:

Беларусь 0:0 Болгария (Лига наций, 05.09.2024)

Болгария 0:1 Беларусь (товарищеский матч, 26.02.2020)

Беларусь 2:1 Болгария (отбор ЧМ, 09.06.2017)

Болгария 1:0 Беларусь (отбор ЧМ, 13.11.2016)

Статистика

Болгария:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Болгария не проигрывает в 10 из последних 12 матчей.

Беларусь:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Беларусь не выигрывает в 3 последних матчах.

Прогноз на матч Болгария – Беларусь

Ожидается равный и малорезультативный матч, в котором обе команды будут осторожны и сосредоточены на обороне. Болгария имеет небольшое преимущество, играя на своем поле, но с учетом текущей низкой результативности команд и их организованной обороны, наибольшие шансы на успех имеют ставки на низкий тотал и исход с небольшим преимуществом хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа Болгарии – коэффициент 2.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа Болгарии за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа Болгарии со счетом 1:0, учитывая низкую результативность обеих команд и акцент на обороне.

Рекомендация: 1:0 в пользу Болгарии за коэффициент 6.50.

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