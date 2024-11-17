18 ноября на стадионе Васил Левски в Софии состоится матч Лиги наций, в котором встретятся Болгария и Беларусь. Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы и стремятся завершить групповой этап на высокой ноте.
Болгария
Болгария занимает 2-е место в группе с 8 очками после пяти туров, продемонстрировав серию из стабильных результатов и уверенную победу в последней игре против Люксембурга (1:0). Несмотря на это, команда испытывает трудности с результативностью, забив всего 2 гола в последних пяти матчах. Лучший бомбардир команды, Кирил Десподов, с 8 голами в активе, остается главной ударной силой в атаке. Оборона Болгарии играет надежно, пропустив 5 голов в последних пяти матчах.
Последние матчи Болгарии:
- Люксембург 0:1 Болгария
- Северная Ирландия 5:0 Болгария
- Болгария 0:0 Люксембург
- Болгария 1:0 Северная Ирландия
- Беларусь 0:0 Болгария
Беларусь
Беларусь занимает 3-е место с 6 очками, но, несмотря на хорошие показатели в начале турнира, команда не может выиграть уже три матча подряд. Последний матч завершился поражением от Северной Ирландии (0:2). В последних пяти играх Беларусь забила лишь 2 гола и пропустила 3, что говорит о низкой результативности в атаке, но достаточно организованной обороне. Виталий Лисакович, забивший 3 гола за сборную, является лучшим бомбардиром команды и остается надеждой на улучшение результата.
Последние матчи Беларуси:
- Северная Ирландия 2:0 Беларусь
- Беларусь 1:1 Люксембург
- Беларусь 0:0 Северная Ирландия
- Люксембург 0:1 Беларусь
- Беларусь 0:0 Болгария
Личные встречи
В последних очных встречах команды обменивались победами, но в текущем турнире их встреча завершилась нулевой ничьей. Это указывает на равные силы команд и упорную борьбу в матчах. За последние несколько лет ни одна из команд не демонстрировала заметного преимущества, и результат предстоящего матча, скорее всего, будет зависеть от одного-двух ключевых моментов.
Последние личные встречи:
- Беларусь 0:0 Болгария (Лига наций, 05.09.2024)
- Болгария 0:1 Беларусь (товарищеский матч, 26.02.2020)
- Беларусь 2:1 Болгария (отбор ЧМ, 09.06.2017)
- Болгария 1:0 Беларусь (отбор ЧМ, 13.11.2016)
Статистика
Болгария:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Болгария не проигрывает в 10 из последних 12 матчей.
Беларусь:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Беларусь не выигрывает в 3 последних матчах.
Прогноз на матч Болгария – Беларусь
Ожидается равный и малорезультативный матч, в котором обе команды будут осторожны и сосредоточены на обороне. Болгария имеет небольшое преимущество, играя на своем поле, но с учетом текущей низкой результативности команд и их организованной обороны, наибольшие шансы на успех имеют ставки на низкий тотал и исход с небольшим преимуществом хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа Болгарии – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа Болгарии за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа Болгарии со счетом 1:0, учитывая низкую результативность обеих команд и акцент на обороне.
Рекомендация: 1:0 в пользу Болгарии за коэффициент 6.50.
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