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    • Прогноз на точный счет матча Болгария – Беларусь, Лига наций, 18 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Болгария – Беларусь, Лига наций, 18 ноября 2024 года

    18 ноября на стадионе Васил Левски в Софии состоится матч Лиги наций, в котором встретятся Болгария и Беларусь. Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы и стремятся завершить групповой этап на высокой ноте.

    Болгария

    Болгария занимает 2-е место в группе с 8 очками после пяти туров, продемонстрировав серию из стабильных результатов и уверенную победу в последней игре против Люксембурга (1:0). Несмотря на это, команда испытывает трудности с результативностью, забив всего 2 гола в последних пяти матчах. Лучший бомбардир команды, Кирил Десподов, с 8 голами в активе, остается главной ударной силой в атаке. Оборона Болгарии играет надежно, пропустив 5 голов в последних пяти матчах.

    Последние матчи Болгарии:

    • Люксембург 0:1 Болгария
    • Северная Ирландия 5:0 Болгария
    • Болгария 0:0 Люксембург
    • Болгария 1:0 Северная Ирландия
    • Беларусь 0:0 Болгария

    Беларусь

    Беларусь занимает 3-е место с 6 очками, но, несмотря на хорошие показатели в начале турнира, команда не может выиграть уже три матча подряд. Последний матч завершился поражением от Северной Ирландии (0:2). В последних пяти играх Беларусь забила лишь 2 гола и пропустила 3, что говорит о низкой результативности в атаке, но достаточно организованной обороне. Виталий Лисакович, забивший 3 гола за сборную, является лучшим бомбардиром команды и остается надеждой на улучшение результата.

    Последние матчи Беларуси:

    • Северная Ирландия 2:0 Беларусь
    • Беларусь 1:1 Люксембург
    • Беларусь 0:0 Северная Ирландия
    • Люксембург 0:1 Беларусь
    • Беларусь 0:0 Болгария

    Личные встречи

    В последних очных встречах команды обменивались победами, но в текущем турнире их встреча завершилась нулевой ничьей. Это указывает на равные силы команд и упорную борьбу в матчах. За последние несколько лет ни одна из команд не демонстрировала заметного преимущества, и результат предстоящего матча, скорее всего, будет зависеть от одного-двух ключевых моментов.

    Последние личные встречи:

    • Беларусь 0:0 Болгария (Лига наций, 05.09.2024)
    • Болгария 0:1 Беларусь (товарищеский матч, 26.02.2020)
    • Беларусь 2:1 Болгария (отбор ЧМ, 09.06.2017)
    • Болгария 1:0 Беларусь (отбор ЧМ, 13.11.2016)

    Статистика

    Болгария:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Болгария не проигрывает в 10 из последних 12 матчей.

    Беларусь:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Беларусь не выигрывает в 3 последних матчах.

    Прогноз на матч Болгария – Беларусь

    Ожидается равный и малорезультативный матч, в котором обе команды будут осторожны и сосредоточены на обороне. Болгария имеет небольшое преимущество, играя на своем поле, но с учетом текущей низкой результативности команд и их организованной обороны, наибольшие шансы на успех имеют ставки на низкий тотал и исход с небольшим преимуществом хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Болгарии – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа Болгарии за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа Болгарии со счетом 1:0, учитывая низкую результативность обеих команд и акцент на обороне.

    Рекомендация: 1:0 в пользу Болгарии за коэффициент 6.50.

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    Болгария – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2024 10:26
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