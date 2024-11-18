Болгария
18.11.2024, понедельник, 22:45
Лига наций, группа C3, 6 тур
Лига наций, группа C3, 6 тур
1 : 1
Завершен
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Беларусь
13' В. Панайотов
70' А. Мартынович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
1
Димитар Митов
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
18
Василь Панайотов
ОП
8
Андриан Краев
ОП
17
Георгий Миланов
(К) ЦП
13
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
16
Марин Петков
ПВ
9
Александар Колев
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Беларусь
16
Федор Лапоухов
ВР
2
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Александр Мартынович
(К) ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
18
Валерий Бочеров
ОП
9
Макс Эбонг
АП
10
Валерий Громыко
АП
7
Евгений Шикавка
ЦФ
17
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
21
Светослав Вуцов
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
11
Мартин Минчев
ЦП
4
Nikolay Minkov
ЦП
14
Филип Крастев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
12
Лукас Петков
ПВ
7
Георгий Русев
ПВ
20
S. Ivanov
ЦФ
19
Ахмед Ахмедов
ЦФ
Беларусь
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Максим Плотников
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Александр Селява
ОП
8
Павел Савицкий
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
3
Павел Забелин
ЦП
15
Никита Демченко
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
11
Герман Барковский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Митов
15
Петров
5
Петков
2
Попов
18
Панайотов
8
Краев
17
Миланов
13
Нюрнбергер
16
Петков
10
Кирилов
9
Колев
3-3-2-2
16
Лапоухов
6
Политевич
4
Мартынович
13
Карпович
5
Поляков
18
Бочеров
2
Прищепа
9
Эбонг
10
Громыко
17
Лисакович
7
Шикавка
18
Панайотов
6
Антов
6
Антов
18
Панайотов
16
Петков
3
Атанасов
3
Атанасов
16
Петков
10
Кирилов
14
Крастев
14
Крастев
10
Кирилов
17
Миланов
7
Русев
7
Русев
17
Миланов
9
Колев
19
Ахмедов
19
Ахмедов
9
Колев
7
Шикавка
8
Савицкий
8
Савицкий
7
Шикавка
18
Бочеров
14
Яблонский
14
Яблонский
18
Бочеров
5
Поляков
3
Забелин
3
Забелин
5
Поляков
2
Прищепа
19
Ковалев
19
Ковалев
2
Прищепа
10
Громыко
23
Антилевский
23
Антилевский
10
Громыко
Остались в запасе
Болгария
Беларусь
23
Пламен Илиев
ВР
21
Светослав Вуцов
ВР
11
Мартин Минчев
ЦП
4
Nikolay Minkov
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
12
Лукас Петков
ПВ
20
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Максим Плотников
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Александр Селява
ОП
15
Никита Демченко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
23
Пламен Илиев
ВР
21
Светослав Вуцов
ВР
11
Мартин Минчев
ЦП
4
Nikolay Minkov
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
12
Лукас Петков
ПВ
20
S. Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Максим Плотников
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Александр Селява
ОП
15
Никита Демченко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Болгария - Беларусь
3
5
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча Болгария против Беларуси, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Болгария – Беларусь
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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