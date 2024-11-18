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    • Болгария – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

    Болгария – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

    Болгария
    18.11.2024, понедельник, 22:45
    Лига наций, группа C3, 6 тур
    1 : 1
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Беларусь
    13' В. Панайотов
    70' А. Мартынович
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Болгария
    1
    Димитар Митов
    ВР
    15
    Симеон Петров
    ЦЗ
    5
    Алекс Петков
    ЦЗ
    2
    Виктор Попов
    ЦЗ
    18
    Василь Панайотов
    ОП
    8
    Андриан Краев
    ОП
    17
    Георгий Миланов
    (К) ЦП
    13
    Фабиан Нюрнбергер
    ЦП
    16
    Марин Петков
    ПВ
    9
    Александар Колев
    ЦФ
    10
    Радослав Кирилов
    ЦФ
    Главный тренер
    Младен Крстаич
    Беларусь
    16
    Федор Лапоухов
    ВР
    2
    Дмитрий Прищепа
    ЛЗ
    5
    Денис Поляков
    ЦЗ
    6
    Сергей Политевич
    ЦЗ
    4
    Александр Мартынович
    (К) ЦЗ
    13
    Сергей Карпович
    ЦЗ
    18
    Валерий Бочеров
    ОП
    9
    Макс Эбонг
    АП
    10
    Валерий Громыко
    АП
    7
    Евгений Шикавка
    ЦФ
    17
    Виталий Лисакович
    ЦФ
    Главный тренер
    Карлос Алос
    Болгария
    23
    Пламен Илиев
    ВР
    21
    Светослав Вуцов
    ВР
    6
    Валентин Антов
    ЦЗ
    3
    Живко Атанасов
    ЦЗ
    11
    Мартин Минчев
    ЦП
    4
    Nikolay Minkov
    ЦП
    14
    Филип Крастев
    ЦП
    22
    Илиан Илиев
    АП
    12
    Лукас Петков
    ПВ
    7
    Георгий Русев
    ПВ
    20
    S. Ivanov
    ЦФ
    19
    Ахмед Ахмедов
    ЦФ
    Беларусь
    12
    Павел Павлюченко
    ВР
    1
    Максим Плотников
    ВР
    20
    Захар Волков
    ЦЗ
    22
    Александр Селява
    ОП
    8
    Павел Савицкий
    ЦП
    14
    Евгений Яблонский
    ЦП
    3
    Павел Забелин
    ЦП
    15
    Никита Демченко
    АП
    19
    Юрий Ковалев
    ПП
    11
    Герман Барковский
    ЦФ
    21
    Владислав Климович
    ЦФ
    23
    Дмитрий Антилевский
    ЦФ
    3-2-2-1-2
    1
    Митов
    15
    Петров
    5
    Петков
    2
    Попов
    18
    Панайотов
    8
    Краев
    17
    Миланов
    13
    Нюрнбергер
    16
    Петков
    10
    Кирилов
    9
    Колев
    3-3-2-2
    16
    Лапоухов
    6
    Политевич
    4
    Мартынович
    13
    Карпович
    5
    Поляков
    18
    Бочеров
    2
    Прищепа
    9
    Эбонг
    10
    Громыко
    17
    Лисакович
    7
    Шикавка
    18
    Панайотов
    6
    Антов
    6
    Антов
    18
    Панайотов
    16
    Петков
    3
    Атанасов
    3
    Атанасов
    16
    Петков
    10
    Кирилов
    14
    Крастев
    14
    Крастев
    10
    Кирилов
    17
    Миланов
    7
    Русев
    7
    Русев
    17
    Миланов
    9
    Колев
    19
    Ахмедов
    19
    Ахмедов
    9
    Колев
    7
    Шикавка
    8
    Савицкий
    8
    Савицкий
    7
    Шикавка
    18
    Бочеров
    14
    Яблонский
    14
    Яблонский
    18
    Бочеров
    5
    Поляков
    3
    Забелин
    3
    Забелин
    5
    Поляков
    2
    Прищепа
    19
    Ковалев
    19
    Ковалев
    2
    Прищепа
    10
    Громыко
    23
    Антилевский
    23
    Антилевский
    10
    Громыко
    Остались в запасе
    Болгария
    Беларусь
    23
    Пламен Илиев
    ВР
    21
    Светослав Вуцов
    ВР
    11
    Мартин Минчев
    ЦП
    4
    Nikolay Minkov
    ЦП
    22
    Илиан Илиев
    АП
    12
    Лукас Петков
    ПВ
    20
    S. Ivanov
    ЦФ
    Главный тренер
    Младен Крстаич
    12
    Павел Павлюченко
    ВР
    1
    Максим Плотников
    ВР
    20
    Захар Волков
    ЦЗ
    22
    Александр Селява
    ОП
    15
    Никита Демченко
    АП
    11
    Герман Барковский
    ЦФ
    21
    Владислав Климович
    ЦФ
    Главный тренер
    Карлос Алос
    Остались в запасе
    23
    Пламен Илиев
    ВР
    21
    Светослав Вуцов
    ВР
    11
    Мартин Минчев
    ЦП
    4
    Nikolay Minkov
    ЦП
    22
    Илиан Илиев
    АП
    12
    Лукас Петков
    ПВ
    20
    S. Ivanov
    ЦФ
    Остались в запасе
    12
    Павел Павлюченко
    ВР
    1
    Максим Плотников
    ВР
    20
    Захар Волков
    ЦЗ
    22
    Александр Селява
    ОП
    15
    Никита Демченко
    АП
    11
    Герман Барковский
    ЦФ
    21
    Владислав Климович
    ЦФ
    Главный тренер
    Младен Крстаич
    Главный тренер
    Карлос Алос
    Статистика матча Болгария - Беларусь
    3
    5
    Всего ударов по воротам
    9
    5
    Удары в створ
    3
    2
    Владение мячом %
    52
    48
    Желтые карточки
    3
    5
    Угловые удары
    1
    3
    Нарушения
    17
    18
    Офсайды
    5
    6
    Количество передач
    457
    409
    Сейвы
    1
    3
    Точность передач %
    79
    78
    Удары мимо ворот
    5
    1
    Блокированные удары
    1
    2
    Удары из пределов штрафной
    4
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча Болгария против Беларуси, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Болгария – Беларусь

    Болгария – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

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    Прогноз на точный счет матча Болгария – Беларусь, Лига наций, 18 ноября 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

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    18.11.2024 21:35
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