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    • Прогноз на точный счет матча Италия – Франция, Лига наций, 17 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Италия – Франция, Лига наций, 17 ноября 2024 года

    17 ноября на стадионе Сан-Сиро в Милане сборные Италии и Франции встретятся в 6-м туре Лиги наций. Италия, возглавляющая турнирную таблицу, будет защищать свои позиции против сильного соперника, занимающего второе место. Матч обещает быть упорным, так как обе команды находятся в хорошей форме и активно борются за лидерство.

    Италия

    Сборная Италии лидирует в группе с 13 очками после пяти туров. Подопечные тренера в последних матчах показывают уверенную игру, не проигрывая в последних шести матчах и стабильно забивая, в том числе в недавней встрече против Бельгии, завершившейся победой со счетом 1:0. Лидер атак Италии Давиде Фраттези уже забил 7 голов в 18 матчах и продолжает играть ключевую роль. В последних пяти играх Италия забила 12 голов и пропустила лишь 5, что указывает на эффективность их нападения и сравнительно устойчивую оборону.

    Последние матчи Италии:

    • Бельгия 0:1 Италия
    • Италия 4:1 Израиль
    • Италия 2:2 Бельгия
    • Израиль 1:2 Италия
    • Франция 1:3 Италия

    Франция

    Франция занимает второе место с 10 очками и также имеет положительную динамику, не проигрывая в последних четырех играх. Тем не менее, их последняя встреча против Израиля завершилась нулевой ничьей, что продемонстрировало некоторые проблемы в атаке. В пяти последних играх команда забила 9 голов и пропустила 5, сдерживая сильных соперников и одновременно показывая хорошую защитную игру. Основной ударной силой Франции является Рандаль Коло-Муани, забивший 8 голов в 22 матчах.

    Последние матчи Франции:

    • Франция 0:0 Израиль
    • Бельгия 1:2 Франция
    • Израиль 1:4 Франция
    • Франция 2:0 Бельгия
    • Франция 1:3 Италия

    Личные встречи

    Последние очные встречи показывают незначительное преимущество Италии. В текущем турнире Лиги наций команды уже встречались, и Италия уверенно победила на выезде со счетом 3:1. Однако Франция традиционно сильна в матчах против Италии на выезде, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей на их поле.

    Последние личные встречи:

    • Франция 1:3 Италия (Лига наций, 06.09.2024)
    • Франция 3:1 Италия (товарищеский матч, 01.06.2018)
    • Италия 1:3 Франция (товарищеский матч, 01.09.2016)
    • Италия 1:2 Франция (товарищеский матч, 14.11.2012)
    • Франция 0:2 Италия (Евро 2008)

    Статистика

    Италия:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Италия не проигрывает в 6 последних матчах Лиги наций.

    Франция:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Франция не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей Лиги наций.

    Прогноз на матч Италия – Франция

    Италия демонстрирует высокую результативность и уверенность в атаке, особенно играя на своем поле, что делает их фаворитами в этой встрече. Однако Франция также выглядит боеспособной командой, что позволяет ожидать от них борьбы на протяжении всего матча. Учитывая силу нападения обеих команд и некоторые пробелы в защите, игра должна быть результативной, с голами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Италии – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Италии за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход матча – победа Италии со счетом 2:1, учитывая их результативность и небольшое преимущество по статистике личных встреч.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Италии за коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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