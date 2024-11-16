17 ноября на стадионе Сан-Сиро в Милане сборные Италии и Франции встретятся в 6-м туре Лиги наций. Италия, возглавляющая турнирную таблицу, будет защищать свои позиции против сильного соперника, занимающего второе место. Матч обещает быть упорным, так как обе команды находятся в хорошей форме и активно борются за лидерство.

Италия

Сборная Италии лидирует в группе с 13 очками после пяти туров. Подопечные тренера в последних матчах показывают уверенную игру, не проигрывая в последних шести матчах и стабильно забивая, в том числе в недавней встрече против Бельгии, завершившейся победой со счетом 1:0. Лидер атак Италии Давиде Фраттези уже забил 7 голов в 18 матчах и продолжает играть ключевую роль. В последних пяти играх Италия забила 12 голов и пропустила лишь 5, что указывает на эффективность их нападения и сравнительно устойчивую оборону.

Последние матчи Италии:

Бельгия 0:1 Италия

Италия 4:1 Израиль

Италия 2:2 Бельгия

Израиль 1:2 Италия

Франция 1:3 Италия

Франция

Франция занимает второе место с 10 очками и также имеет положительную динамику, не проигрывая в последних четырех играх. Тем не менее, их последняя встреча против Израиля завершилась нулевой ничьей, что продемонстрировало некоторые проблемы в атаке. В пяти последних играх команда забила 9 голов и пропустила 5, сдерживая сильных соперников и одновременно показывая хорошую защитную игру. Основной ударной силой Франции является Рандаль Коло-Муани, забивший 8 голов в 22 матчах.

Последние матчи Франции:

Франция 0:0 Израиль

Бельгия 1:2 Франция

Израиль 1:4 Франция

Франция 2:0 Бельгия

Франция 1:3 Италия

Личные встречи

Последние очные встречи показывают незначительное преимущество Италии. В текущем турнире Лиги наций команды уже встречались, и Италия уверенно победила на выезде со счетом 3:1. Однако Франция традиционно сильна в матчах против Италии на выезде, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей на их поле.

Последние личные встречи:

Франция 1:3 Италия (Лига наций, 06.09.2024)

Франция 3:1 Италия (товарищеский матч, 01.06.2018)

Италия 1:3 Франция (товарищеский матч, 01.09.2016)

Италия 1:2 Франция (товарищеский матч, 14.11.2012)

Франция 0:2 Италия (Евро 2008)

Статистика

Италия:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Италия не проигрывает в 6 последних матчах Лиги наций.

Франция:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Франция не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей Лиги наций.

Прогноз на матч Италия – Франция

Италия демонстрирует высокую результативность и уверенность в атаке, особенно играя на своем поле, что делает их фаворитами в этой встрече. Однако Франция также выглядит боеспособной командой, что позволяет ожидать от них борьбы на протяжении всего матча. Учитывая силу нападения обеих команд и некоторые пробелы в защите, игра должна быть результативной, с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Победа Италии – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Италии за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход матча – победа Италии со счетом 2:1, учитывая их результативность и небольшое преимущество по статистике личных встреч.

Рекомендация: 2:1 в пользу Италии за коэффициент 7.50.

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