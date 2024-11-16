17 ноября на стадионе Сан-Сиро в Милане сборные Италии и Франции встретятся в 6-м туре Лиги наций. Италия, возглавляющая турнирную таблицу, будет защищать свои позиции против сильного соперника, занимающего второе место. Матч обещает быть упорным, так как обе команды находятся в хорошей форме и активно борются за лидерство.
Италия
Сборная Италии лидирует в группе с 13 очками после пяти туров. Подопечные тренера в последних матчах показывают уверенную игру, не проигрывая в последних шести матчах и стабильно забивая, в том числе в недавней встрече против Бельгии, завершившейся победой со счетом 1:0. Лидер атак Италии Давиде Фраттези уже забил 7 голов в 18 матчах и продолжает играть ключевую роль. В последних пяти играх Италия забила 12 голов и пропустила лишь 5, что указывает на эффективность их нападения и сравнительно устойчивую оборону.
Последние матчи Италии:
- Бельгия 0:1 Италия
- Италия 4:1 Израиль
- Италия 2:2 Бельгия
- Израиль 1:2 Италия
- Франция 1:3 Италия
Франция
Франция занимает второе место с 10 очками и также имеет положительную динамику, не проигрывая в последних четырех играх. Тем не менее, их последняя встреча против Израиля завершилась нулевой ничьей, что продемонстрировало некоторые проблемы в атаке. В пяти последних играх команда забила 9 голов и пропустила 5, сдерживая сильных соперников и одновременно показывая хорошую защитную игру. Основной ударной силой Франции является Рандаль Коло-Муани, забивший 8 голов в 22 матчах.
Последние матчи Франции:
- Франция 0:0 Израиль
- Бельгия 1:2 Франция
- Израиль 1:4 Франция
- Франция 2:0 Бельгия
- Франция 1:3 Италия
Личные встречи
Последние очные встречи показывают незначительное преимущество Италии. В текущем турнире Лиги наций команды уже встречались, и Италия уверенно победила на выезде со счетом 3:1. Однако Франция традиционно сильна в матчах против Италии на выезде, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей на их поле.
Последние личные встречи:
- Франция 1:3 Италия (Лига наций, 06.09.2024)
- Франция 3:1 Италия (товарищеский матч, 01.06.2018)
- Италия 1:3 Франция (товарищеский матч, 01.09.2016)
- Италия 1:2 Франция (товарищеский матч, 14.11.2012)
- Франция 0:2 Италия (Евро 2008)
Статистика
Италия:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Италия не проигрывает в 6 последних матчах Лиги наций.
Франция:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Франция не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей Лиги наций.
Прогноз на матч Италия – Франция
Италия демонстрирует высокую результативность и уверенность в атаке, особенно играя на своем поле, что делает их фаворитами в этой встрече. Однако Франция также выглядит боеспособной командой, что позволяет ожидать от них борьбы на протяжении всего матча. Учитывая силу нападения обеих команд и некоторые пробелы в защите, игра должна быть результативной, с голами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Победа Италии – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа Италии за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход матча – победа Италии со счетом 2:1, учитывая их результативность и небольшое преимущество по статистике личных встреч.
Рекомендация: 2:1 в пользу Италии за коэффициент 7.50.
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