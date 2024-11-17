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  • Италия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

Италия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

17 ноября 2024, 21:35
Италия
17.11.2024, воскресенье, 22:45
Лига наций, группа A2, 6 тур
1 : 3
Завершен
Франция
35' А. Камбьясо
2' А. Рабьо 33' Г. Викарио (АГ) 65' А. Рабьо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Сандро Тонали
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Куадио Коне
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Никколо Писилли
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
3-4-2-1
13
Викарио
20
Камбьясо
6
Буонджорно
6
Бастони
3
Димарко
5
Локателли
8
Тонали
22
Ди Лоренцо
16
Фраттези
18
Барелла
9
Ретеги
4-3-3
16
Меньян
5
Кунде
15
Конате
17
Салиба
3
Динь
6
Гендузи
8
Коне
14
Рабьо
7
Нкунку
9
Тюрам
12
Муани
3
Димарко
6
Удогие
6
Удогие
3
Димарко
5
Локателли
6
Ровелла
6
Ровелла
5
Локателли
20
Камбьясо
17
Мальдини
17
Мальдини
20
Камбьясо
16
Фраттези
10
Распадори
10
Распадори
16
Фраттези
9
Ретеги
9
Кен
9
Кен
9
Ретеги
5
Кунде
15
Павар
15
Павар
5
Кунде
9
Тюрам
12
Барколя
12
Барколя
9
Тюрам
Остались в запасе
Италия
Франция
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Италия - Франция
1
2
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
20
13
Количество передач
566
493
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Франция, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Франция

Италия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Франция Италия
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