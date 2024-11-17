17.11.2024, воскресенье, 22:45
Лига наций, группа A2, 6 тур
Лига наций, группа A2, 6 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Италия
Италия
3-4-2-1
13
Викарио
20
Камбьясо
6
Буонджорно
6
Бастони
3
Димарко
5
Локателли
8
Тонали
22
Ди Лоренцо
16
Фраттези
18
Барелла
9
Ретеги
4-3-3
16
Меньян
5
Кунде
15
Конате
17
Салиба
3
Динь
6
Гендузи
8
Коне
14
Рабьо
7
Нкунку
9
Тюрам
12
Муани
3
Димарко
6
Удогие
6
Удогие
3
Димарко
5
Локателли
6
Ровелла
6
Ровелла
5
Локателли
20
Камбьясо
17
Мальдини
17
Мальдини
20
Камбьясо
16
Фраттези
10
Распадори
10
Распадори
16
Фраттези
9
Ретеги
9
Кен
9
Кен
9
Ретеги
5
Кунде
15
Павар
15
Павар
5
Кунде
9
Тюрам
12
Барколя
12
Барколя
9
Тюрам
Остались в запасе
Италия
Франция
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Италия - Франция
1
2
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
20
13
Количество передач
566
493
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Франция, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Франция
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»